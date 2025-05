Ángela y Johanna Murcia Alcaraz: «Hay que darle cariño a nuestro amor propio»

Daniel Vidal Martes, 13 de mayo 2025, 00:22 Compartir

Parece que fue ayer cuando las gemelas Ángela y Johanna Murcia Alcaraz, tan murcianas como sus apellidos, nacidas en 1996, publicaron su primera canción. Se ... llamaba precisamente 'Ayer', y se lanzó en 2016, hace casi diez años. «Parece mentira, cómo pasa el tiempo, que ha parecido un suspiro. Pero, por otro lado, la cantidad de cosas que nos han pasado en estos años», coinciden las hermanas en la casa familiar de Beniel. Entre esas cosas, algunas tan locas como cantar 'I will survive' para Gloria Gaynor a solo unos metros de ella en 'El Hormiguero', siendo esa canción una de las favoritas de su vida. O que dos temas suyos se hayan escuchado en la edición con más audiencia de la historia de 'La isla de las tentaciones'. Ya se sabe, el programa donde dimos a conocer al mundo al tal Montoya. «No teníamos ni idea. A mí me llamó un amigo para decirme que estaba sonando 'Cora en off' por la tele», sonríe Ángela al recordar el momento en el que su carrera cogió billete para subirse a otro cohete.

Como otras tantas niñas, ellas empezaron a cantar delante de la televisión y del espejo cuando no levantaban dos palmos del suelo. En su caso, además, siguiendo los pasos de la hermana mayor, Carmen Murcia, cantante de copla y de canción española con más de 25 años de experiencia. «A nosotras también nos picaba el gusanillo», explican. Y las benjaminas de la casa también demostraban tener 'chicha' en forma de diamante. Era algo que estaba claro desde aquellas primeras interpretaciones de 'La chica yeyé', de Conchita Velasco. y todas las coplas y baladas que copiaban de su hermana Carmen. Además, los padres siempre apoyaron la carrera de las crías. «Fue casi sin darnos cuenta. Y, cuando nos quisimos dar cuenta, ya nos estábamos dedicando a la música», relata Ángela. La cosa empezó a ponerse seria con un concurso de karaoke que organizaba la televisión pública de la Región por las playas murcianas. Después llegó su participación en 'Ven a cantar' y 'Veo veo' –el programa de Teresa Rabal–, donde su talento y carisma empezaron a brillar. A los 15 años fueron semifinalistas en 'Tú sí que vales', un punto clave en su carrera que las llevó a crear el proyecto Simétrica. «Antes nos llamábamos con nuestro nombre, Ángela y Johanna Murcia, pero Pedro Contreras, a quien nosotros llamamos nuestro padre musical, nos dijo que el nombre sonaba poco comercial. Y entonces optamos por Simétrica». Por aquello de ser gemelas, y tal. Ampliar Las gemelas Ángela (i) y Johanna Murcia forman el dúo Simétrica. Salva Musté –Y de asimétricas, ¿qué tienen? –Es que las dos tenemos el mismo carácter. Las dos somos igual de cariñosas, igual de empalagosas. Ángela es más 'jipi', en el buen sentido de la palabra. Más pasota. Le mando diez mensajes y no me contesta. Yo necesito hacerlo todo en el momento y tenerlo todo organizado. INFLUENCIAS «Nos fijábamos en nuestra hermana, Carmen Murcia, y cantábamos 'La chica ye-yé'» Johanna responde con la aprobación de su hermana mientras no paran de reír. Complicidad pura. También en los gustos musicales. Aunque siguen teniendo las mismas influencias de siempre, con la música española por bandera, Ángela y Johanna se declaran ahora «fans» de Abraham Mateo. «Nos encanta la música pop y la electrónica, y las referencias a los 80 y a los 90, a esas 'cantaditas' no nos van a faltar nunca en nuestra 'playlist», admiten. Mucho de todo ello tiene 'Punto y aparte', el nuevo single que las hermanas estrenan esta semana, concretamente este viernes 16 de mayo. Se trata de un tema que «mezcla el pop electrónico más actual con la esencia emocional de una balada». Una nueva combinación que marca un paso más en su evolución artística para tratar de conectar de lleno con su público y, aprovechando que el Segura pasa por Beniel, ampliar aún más el número de seguidores. Cerrar ciclos y curar heridas 'Punto y aparte' habla de «cerrar ciclos, de curar heridas y de aprender a seguir adelante tras una ruptura, ya sea amorosa, con amigos, en el trabajo...». A través de una letra honesta y poderosa, Simétrica quiere reflejar ese momento en el que, «después del dolor, se recupera la fuerza para escribir una nueva historia». Un canto a nuestro amor propio, que según estas gemelas más murcianas que el paparajote, se merece «cuidarlo, no estar pendientes siempre de lo que opinen y lo que sientan los demás, aunque por supuesto es algo que también hay que mirar. Pero el amor propio también es importante y hay que darle cariño». EL NUEVO SINGLE «A veces, decir adiós es el primer paso para volver a brillar» «Aunque lloré / ya desperté / punto y aparte», repiten en un estribillo que suena a liberación, a empoderamiento real y, sobre todo, a celebración de la vida. Un estribillo que nos recuerda que, «a veces, decir adiós es el primer paso para volver a brillar». La canción mantiene el sonido pop con toques electrónicos que caracteriza a Simétrica,» pero con una sensibilidad especial que esconde una balada dentro de una producción moderna, pegadiza y perfecta tanto para bailar como para cantarla a pleno pulmón». Además, 'Punto y aparte' vuelve a estar compuesto por ellas mismas y producido en Odisey Ibiza junto al cantante Pepe Bernabé y Karvel. El nuevo single formará parte del EP que el dúo prepara para 2025, un proyecto que recogerá toda la esencia de su sonido. Tras éxitos como 'Cora en off' y 'Ya no lloro' —que formaron parte de la banda sonora de la última edición de 'La isla de las tentaciones' y también del programa 'First dates—, Simétrica continúa consolidando su lugar en la escena musical nacional. Sin prisa pero sin pausa. –¿Se ven participando en 'La isla de las tentaciones'? –Uy, no. No nos vemos. Nuestro perfil es para otro tipo de 'reality'. UN SUEÑO «¡Llenar la Plaza de Toros de Murcia!» Si hablamos de tentaciones fuertes, la de Ángela sería «un buen desayuno al sol en una terraza con un buen colacao (en vaso grande, importante), una tostada de semillas con atún y aguacate y le sumamos además una napolitana. Johanna se queda con «un viaje, y donde haya playa». –¿Y un sueño por cumplir? –¡Llenar la Plaza de Toros de Murcia!

