El cartel del 'AchoBeer Fest' del próximo fin de semana. CARM

'Achobeer Fest' traerá 15 conciertos gratuitos en Lorca a partir de este fin de semana

Artistas como Céro o Sanguijuelas del Guadiana visitarán el 17 y 24 de octubre respectivamente la localidad

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:56

Comenta

El 'Achobeer Fest' tendrá lugar del 17 al 26 de octubre, en el aparcamiento de La Merced en Lorca y la entrada será gratuita. Durante diez días, los asistentes podrán disfrutar de más de 15 conciertos gratuitos, entre los que se encuentran las actuaciones de artistas nacionales como Céro o Sanguijuelas del Guadiana.

El recinto dispondrá de una zona gastronómica con productos tradicionales regionales, junto a una variada oferta de cervezas artesanales españolas. Una de las actividades estrella será el intento de batir el récord mundial de la mayor cata simultánea de cerveza. Esta macro-cata, que se llevará a cabo el 25 de octubre en el aparcamiento de La Merced, espera la participación de miles de personas. Una actividad para la que se necesita inscripción previa.

Juan Francisco Martínez, el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), afirmó que «ayudará a posicionar a la ciudad como punto de encuentro de referencia para los amantes de la cerveza, la música y la gastronomía». Martínez destacó que «'Achobeer Fest' es un claro ejemplo de cómo un evento gastronómico se puede convertir en un gran escaparate para proyectar a la Región e impulsar su economía». Respecto al potencial de la gastronomía como atractor de turismo, el director del Itrem recordó que la gastronomía y la cultura son, según el último informe de la Cátedra de Turismo de la Universidad de Murcia, »el producto turístico que más valoran quienes nos visitan«.

