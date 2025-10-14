Murcia reúne obras de Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz y Hernández Carpe en una exposición singular en la sala GlorietaUno

La sala de arte GlorietaUno, en la Casa Consistorial de Murcia, en plena Glorieta de España, acoge este viernes la inauguración de la exposición dedicada ... a tres artistas formidables: José Gutiérrez Solana (1886-1945), Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) y el murciano Antonio Hernández Carpe (1921-1977). La Fundación El Mural de Hernández Carpe, en colaboración con la Fundación Mapfre, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria y el Ayuntamiento de Murcia, han hecho posible esta iniciativa, que lleva por título 'Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz'. Este martes se está realizando el desembalaje y montaje de la propuesta, comisariada por Juan Bautista Sanz, crítico de arte. También se han instalado varios vinilos con algunas obras incluidas en la propuesta en los bajos de la sede consistorial.

A Murcia han llegado «seis solanas impresionantes, diez obras de Vázquez Díaz y tres de Hernández Carpe», detallan los organizadores.

«Carpe tuvo, como Gutiérrez Solana, una buena relación con Santander, donde ambos tienen obras. Vázquez Díaz fue profesor de Carpe y el que llevó a Carpe al estudio de Solana, al que conoció en Madrid en las postrimerías de su vida. Vázquez Díaz fue el propulsor y el que le dijo a Carpe que iba a ser un gran muralista cuando vio su manera de pintar. Con todo eso unido pensamos que podíamos hilar perfectamente esta exposición en Murcia, y hemos encontrado una receptividad absoluta del alcalde, José Ballesta, y del Ayuntamiento para poder montarla. Hemos encontrado solo facilidades en este proyecto», cuenta a LA VERDAD la hija de Hernández Carpe, Celina Hernández-Carpe Monderde, presidenta de la Fundación de Arte El Mural. Carpe y el amor de su vida, Celina Monterde, trapecista, fallecida el pasado verano, tuvieron tres hijos: Celina, Antonio y Mario. Carpe trabajó por toda España: en la Región de Murcia hay 25 murales cerámicos y también en al menos 65 pueblos de colonización durante el franquismo, donde se ve su mano maestra no sólo en murales en Iglesias sino en vía crucis y vidrieras.

Pablo Jiménez Burillo, exdirector del área de Cultura de la Fundación Mapfre, ha sido una figura clave para armar esta propuesta, reconoce Celina Hernández-Carpe. Jiménez Burillo es hijo de Salvador Jiménez, quien fue amigo de Carpe, crítico de arte y corresponsal de 'ABC' en París, director de comunicación de la compañía Iberia y escritor. De la Fundación Mapfre proceden cinco solanas ('La baraja de la muerte', 'Osario', 'El beso de Judas' y 'Santos de pueblo') y los Vázquez Díaz ('Retrato de Adriano del Valle', 'Los bañistas', 'La alameda de Fuenterrabía', 'Retrato del pintor Pedro Flores García', 'Retrato de Reynaldo dos Santos', 'Posada de las ánimas', 'Toreros saludando', 'Eva sobre un diván verde' y 'Retrato de Félix Fernández Valdés') llegados a Murcia, cedidos temporalmente durante dos meses, hasta el 14 de diciembre. Las obras han llegado acompañadas por Pedro Benito, encargado de las colecciones de Mapfre.

Vázquez Díaz señaló a Carpe y sus excelentes condiciones como muralista, y no iba desencaminado en sus augurios de convertirse en un gran pintor

Hay un solana, una marina con bodegón procedente del Museo de Arte de Santander, que ha llegado a Murcia con su director, Salvador Carretero, como correo. La Comunidad de Murcia ha cedido una obra de Carpe que está en el Rectorado, 'Niños con jaula', y otra obra en el Muram de Cartagena, 'Niños músicos'. Un miembro de la familia de Hernández Carpe ha cedido un desnudo.

Dice Celina, que este martes estaba pendiente de todas las obras «como si fuera el Vellocino de oro», que «el comisario es Juan Bautista Sanz, que lleva toda la vida haciendo exposiciones y viendo arte, y yo estoy colaborando, hemos gestionado muchas cosas desde que nos surgió esta idea a finales de junio. Tres meses de gestiones, hemos adecuado la sala y consideramos que es una exposición importantísima porque Solana es uno de los pintores españoles más importantes del siglo XX, pocos pintores llegaron tan lejos como él».

Ampliar Antonio Hernández Carpe en el estudio de Vázquez Díaz.

Vázquez Díaz señaló a Carpe y sus excelentes condiciones como muralista, y no iba desencaminado en sus augurios de convertirse en un gran pintor. «Mi padre me contó eso, había conocido los murales del Descubrimiento que realizó Vázquez Díaz para el monasterio de La Rábida (Huelva), y a partir de ahí inicia Carpe su trayectoria muralística, y, de hecho, Carpe es un gran muralista, con obras por todo el país, y, obviamente, en la Región de Murcia». Celina Hernández-Carpe está feliz por lo conseguido: «Hay un hilo conductor y un diálogo entre dos artistas inmensos como Solana y Vázquez Díaz es importante, y, sobre todo, por vincularlos a Carpe».

Elogios de Cela al Solana escritor

En su discurso de ingreso, contestado por Gregorio Marañón, como académico en la Real Academia Española, dedicado a la obra literaria de Gutiérrez Solana, Camilo José Cela dijo en 1957 que «Solana fue un clásico en cuanto no admitió desmelenamientos de ninguna suerte de romanticismos, en cuanto procuró reflejar lo que veía con la mayor precisión y la más exacta objetividad posibles. Esta actitud de Solana no fue antigua ni moderna sino –recordemos a Ortega– matemática, dialéctica y, desde luego, jamás caminador a por la senda florida e incierta de lo bello. Lo bello, como lo cómodo, fueron dos posturas ante la vida que Solana, más preocupado por lo cierto –aunque lo cierto fuera, como de hecho sueie venir a ser, doloroso e inhóspito–, rechazó».

Vázquez Díaz, paisajista, retratista, ilustrador, formó a varias generaciones de artistas, como profesor de la cátedra de Pintura Mural de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que ganó por oposición en 1932, donde estudió Hernández Carpe entre 1946 y 1952.