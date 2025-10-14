La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Montaje de la exposición 'Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz', en el Ayuntamiento de Murcia. Nacho García

Murcia reúne obras de Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz y Hernández Carpe en una exposición singular en la sala GlorietaUno

Arte ·

'Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz' se inaugura este viernes en el Ayuntamiento de Murcia organizada por la Fundación de Arte El Mural y comisariada por Juan Bautista Sanz, crítico de arte y galerista, con obras llegadas desde la Fundación Mapfre, el Museo de Arte de Santander y el Museo Regional de Arte Moderno (Muram)

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

La sala de arte GlorietaUno, en la Casa Consistorial de Murcia, en plena Glorieta de España, acoge este viernes la inauguración de la exposición dedicada ... a tres artistas formidables: José Gutiérrez Solana (1886-1945), Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) y el murciano Antonio Hernández Carpe (1921-1977). La Fundación El Mural de Hernández Carpe, en colaboración con la Fundación Mapfre, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria y el Ayuntamiento de Murcia, han hecho posible esta iniciativa, que lleva por título 'Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz'. Este martes se está realizando el desembalaje y montaje de la propuesta, comisariada por Juan Bautista Sanz, crítico de arte. También se han instalado varios vinilos con algunas obras incluidas en la propuesta en los bajos de la sede consistorial.

