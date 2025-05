Murcia albergará el 24 de mayo un nuevo concierto secreto del movimiento Sofar Sounds

LA VERDAD Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:55 Comenta Compartir

Sofar Sounds, el movimiento global que transforma espacios cotidianos en escenarios íntimos, regresa a Murcia con una nueva cita para los amantes de la música en vivo. Será el próximo 24 de mayo, a partir de las 18 horas, en un espacio emblemático y singular que se convertirá al atardecer en el escenario de «un concierto secreto, en un entorno inigualable de la ciudad de Murcia».

La fórmula Sofar sigue intacta: cartel oculto, artistas sorpresa y un espacio especial desvelado solo 48 horas antes. El misterio en torno a los nombres del cartel y el lugar donde tendrá lugar, garantizan una experiencia única y memorable.

Desde 2017, Sofar Sounds Murcia ha conectado al público con más de 90 artistas locales, nacionales e internacionales en conciertos donde prima la escucha activa y el respeto por la música. Cada edición agota sus plazas en cuestión de horas, reuniendo a una comunidad fiel y creciente. Con presencia en más de 400 ciudades y una filosofía clara, 'Be still and listen', Sofar Sounds apuesta por el talento emergente y la revalorización de espacios culturales, consolidándose como un referente alternativo en la escena musical murciana.

