Morante de la Puebla, con Ureña detrás, sale a hombros de La Condomina en 2022.

Morante de la Puebla, con Ureña detrás, sale a hombros de La Condomina en 2022.

Morante de la Puebla, casi 30 paseíllos en la Región de Murcia

Desde su alternativa en Burgos, el 29 de junio de 1997, hasta su sorprendente retirada de este domingo en Madrid, tuvo tardes de triunfos y alguna bronca de un torero genial

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El genial torero no pisa un ruedo de la Región desde 13 de septiembre de 2022, en una tarde histórica en La Condomina de Murcia, ... por el lleno en la plaza y el triunfo soberano de Roca Rey que cortó cuatro orejas y dos rabos y salió a hombros junto a un gran Ureña que paseó tres orejas. Morante obtuvo una oreja del astado de Núñez del Cuvillo que abrió plaza.

