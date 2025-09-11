Morante de la Puebla se cae de la Feria Taurina de Murcia

Una novillada con picadores abrirá el domingo la feria de septiembre. Como todos los festejos de la feria dará comienzo a las 18:30 horas ... y en la misma se anuncian utreros de Fuente Ymbro, para el novillero sevillano Javier Zulueta y dos toreros de la Región, el murciano Cristóbal Ramos «Parrita» y Víctor Acebo, de Torre Pacheco.

El lunes 15 se celebrará la primera corrida de toros del abono, con la ausencia de Morante de la Puebla, quien anunció en la noche de este jueves que estará ausente de los ruedos durante al menos una semana al resentirse de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra. Esta prevista su posible reaparición para el 19 de septiembre en Salamanca. Con toros de Daniel Ruiz, en el cartel están José Mari Manzanares y Juan Ortega. La empresa no ha dado a conocer el sustituto de Morante. Por méritos podría ser el sevillano Borja Jiménez, quien está completando una gran temporada, con puerta grande de Madrid incluida.

El día de la Romería se espera un lleno de «no hay billetes», con la repetición del cartel del año pasado, con toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Paco Ureña y Roca Rey.

Los toros volverán el viernes 19, con la corrida conmemorativa del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Se lidiarán toros de El Parralejo y el cartel lo componen Miguel Angel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque.

El sábado 20 es el turno de la corrida de la Prensa, que cuenta con el atractivo de la presentación como matador de toros del joven salmantino Marco Pérez. El último niño prodigio del toreo competirá con Castella y Emilio de Justo, con toros de Juan Pedro Domecq.

El ciclo murciano tendrá por broche su tradicional corrida de rejones. Con toros de Los Espartales, Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens pondrán en liza sus mejores caballos toreros.