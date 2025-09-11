La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El torero Morante de la Puebla, en una imagen de archivo. EFE

Morante de la Puebla se cae de la Feria Taurina de Murcia

Todavía no se ha dado a conocer el nombre de su sustituto, que podría ser el sevillano Borja Jiménez

Francisco Ojados

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:57

Una novillada con picadores abrirá el domingo la feria de septiembre. Como todos los festejos de la feria dará comienzo a las 18:30 horas ... y en la misma se anuncian utreros de Fuente Ymbro, para el novillero sevillano Javier Zulueta y dos toreros de la Región, el murciano Cristóbal Ramos «Parrita» y Víctor Acebo, de Torre Pacheco.

