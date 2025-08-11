Morante podría estar entre 10 y 15 días sin torear por la cornada

El torero sevillano José Antonio Morante de la Puebla fue corneado este domingo cuando toreaba en la plaza de toros de Pontevedra. El medio especializado ... Mundotoro.com publicaba este lunes sendas entrevistas con el apoderado del diestro, Pedro Jorge Marques, y el médico de la plaza de toros de Pontevedra que lo operó en la enfermería, el doctor Pedro Gil.

El galeno daba el parte médico de una cornada «en el tercio medio del muslo derecho con dos trayectorias. Una inferior de unos 12 centímetros subcutánea y otra trayectoria ascendente de otros 5-6 centímetros que coge el borde del abductor mayor». Gil habla de un tiempo estimado de recuperación relativamente corto, de entre diez y quince días, aunque también afirmaba que tratándose de un torero, siempre sorprenden sus tiempos de recuperación y podría incluso acelerar ese plazo. A doce días de la anunciada reapertura de la plaza de toros de Cieza, el próximo sábado 23 de agosto, nadie puede descartar a Morante para esa tarde especial en el coso de La Deseada.

Más aún cuando el apoderado des diestro, confirmaba este mismo lunes por la mañana que Morante había pasado buena noche, sin fiebre y que si no había infecciones el traslado de Pontevedra a Sevilla sería inmediato. Dentro del contratiempo que supone y lo doloroso que es una cornada, el diestro mantiene buen ánimo, según su representante.

Esta cornada tiene pendientes a muchos empresarios, pues Morante, en una temporada histórica para el de La Puebla del Río, es el torero que más tarde tiene contratadas este mes de agosto, un total de 16. De momento ha perdido la corrida de este lunes en Huesca.

En Cieza está anunciado el próximo sábado día 23, dentro de un cartel estelar que recupera las corridas de toros en este emblemático coso de la Región de Murcia. Esa tarde, con toros de José Vazquez, componen la terna Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. El domingo 24 se celebrará una segunda corrida de toros, también con un cartel de figuras compuesto por Castella, Perera y Borja Jiménez, que lidiarán toros de Martín Lorca.