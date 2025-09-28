La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Especialista en Historia Moderna y Contemporánea, Sánchez Robles ha sido profesor de Historia del Arte, Historia Contemporánea e Historia de España en Bachillerato. J. F. ROBLES
Escritor, finalista del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos de Molina de Segura

Miguel Sánchez Robles: «A todos nos espera un libro que nos hará lectores. A mí me ocurrió con 'Papillon'. Lo que no sé es si todos llegaremos a encontrarlo»

Conversaciones de otoño ·

«Es un honor y una alegría ser de nuevo finalista del premio Setenil con un libro como 'No sabe del amor quien vuelve vivo' con relatos sobre la condición humana, la felicidad, el amor abúlico, la vileza, la compasión, la melancolía y la agonía de un mundo que a mí me parece que no es justo con los más débiles»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:43

Al Premio Setenil de Molina de Segura, que reconoce el mejor libro de relatos publicado, «el Oscar del Cuento», se presentan decenas de candidatos, y ... lo han ganado los autores más prestigiosos. Este 2025, el único aspirante de la Región de Murcia con opciones es el caravaqueño Miguel Sánchez Robles (1957), por 'No sabe del amor quien vuelve vivo' (Villa de Indianos, 2025).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miguel Sánchez Robles: «A todos nos espera un libro que nos hará lectores. A mí me ocurrió con 'Papillon'. Lo que no sé es si todos llegaremos a encontrarlo»

Miguel Sánchez Robles: «A todos nos espera un libro que nos hará lectores. A mí me ocurrió con &#039;Papillon&#039;. Lo que no sé es si todos llegaremos a encontrarlo»