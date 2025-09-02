La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ángela Figuera Aymerich (c) junto a Vicente Aleixandre y su hijo (a su derecha) y Rafael Morales, su esposa y Carlos Bousoño.

Ángela Figuera Aymerich (c) junto a Vicente Aleixandre y su hijo (a su derecha) y Rafael Morales, su esposa y Carlos Bousoño. Cedida por Juan Ramón Figuera

María Sánchez-Saorín recuperará a la olvidada poeta Figuera Aymerich en un documental

La escritora ricoteña dirigirá 'Ángela. Mujer de barro', cuyo rodaje empezará en el País Vasco en noviembre y seguirá en Murcia, donde Aymerich vivió

Pepa García

Pepa García

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:31

Este noviembre, la poeta murciana María Sánchez-Saorín (Ricote, 1999), Premio Tino Barriuso de Poesía Joven 2022 por su primer poemario 'Herederas' (Hiperión, 2022), ... ejercerá por primera vez como realizadora. Lo hará al frente del proyecto 'Ángela. Mujer de barro', un documental que trata de rescatar la vida y obra de una poeta de la generación de posguerra que, como tantas otras, quedó olvidada y relegada durante el franquismo.

