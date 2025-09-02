María Sánchez-Saorín recuperará a la olvidada poeta Figuera Aymerich en un documental

Este noviembre, la poeta murciana María Sánchez-Saorín (Ricote, 1999), Premio Tino Barriuso de Poesía Joven 2022 por su primer poemario 'Herederas' (Hiperión, 2022), ... ejercerá por primera vez como realizadora. Lo hará al frente del proyecto 'Ángela. Mujer de barro', un documental que trata de rescatar la vida y obra de una poeta de la generación de posguerra que, como tantas otras, quedó olvidada y relegada durante el franquismo.

«Conocí –cuenta Sánchez-Saorín– a Ángela Figuera Aymerich (Bilbao, 1902-Madrid, 1984) el verano de segundo de carrera de Filología Hispánica, pero no la conocí ni a través de los libros de texto ni a través de la universidad, la conocí de pura casualidad, porque un amigo me dejó sus obras completas que están editadas en Hiperión. Y, cuando la leí, me sorprendió cómo nadie me había hablado de ella y cómo siendo, además en su momento, una figura tan relevante para la poesía española, que mientras escribió y publicó lo era, yo no tenía ningún conocimiento de su obra».

Obsesionada con su literatura, con la que «conectó» porque trata temas como «la idea de justicia, de belleza, de humanismo; son poemas muy sociales, pero sin sonar panfletarios, siempre con un lirismo muy delicado», detalla la murciana, fue su olvido en la literatura española la que llevó a María Sánchez-Saorín a dedicar su trabajo de fin de grado (TFG) a su figura, bajo la dirección de Luis Bagué. Y este año ha publicado 'Flor, no: florezco. Género y reflexión poética en la obra de Ángela Figuera Aymerich', con el que, tras más de un año leyendo su obra y documentándose, profundizó en «su reflexión sobre la propia creación poética, en la que da protagonismo a sobre qué escribir y para qué sirve la literatura en un contexto tan crudo, en el que hay una dictadura en España y se vive en guerra en el mundo». Además, destaca la autora ricoteña, «tiene una marca de género muy interesante, porque, ya habíamos visto en Gabriel Celaya cómo equipara la labor del poeta a la del obrero, pero en la metapoesía escrita por Ángela, y también por otras mujeres de su generación, se equipara la poesía a otras labores que en ese momento eran propiamente femeninas, como la crianza de los hijos, la costura incluso, la cocina, el parto de un hijo. Algo que, hasta ahora, no ha sido suficientemente analizado».

Ampliar Ángela Figuera Aymerich

Fueron precisamente esas cuestiones las que empujaron a María Sánchez-Saorín a «dedicarme más en profundidad a ella».

Ángela Figuera Aymerich ya escribía de adolescente, pero no fue hasta que publicó su poemario 'Mujer de barro' (1948), con 46 años, cuando entró en el círculo de los autores de la generación de posguerra, del realismo social, junto a Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Hierro... «Lo que pasa es que mientras que estos nombres y su poesía han trascendido, ella y su obra no han corrido la misma suerte».

'Belleza cruel' Género. Poesía.

Editorial. Torremozas.

Autora. Ángela Figuera Aymerich.

Empeñada en hacerle justicia y «más allá de la calidad poética que tiene, que eso es indiscutible, su obra es testimonio de la España de posguerra y una mirada muy crítica respecto al régimen franquista».

Además, reconoce la poeta murciana, al acabar el ensayo se quedó con ganas de más y también de que lo que había ido descubriendo en el desarrollo de su TFG y su ensayo pudiera llegar a mucha más gente, más allá del público especializado.

En este proyecto, a punto de echar a andar, satisface también la ricoteña el gusanillo del audiovisual que le empezó a picar

En este proyecto que está a punto de echar a andar, satisface también María Sánchez-Saorín el gusanillo del audiovisual que le empezó a picar. «De ahí surge la idea del documental, una locura porque hacen falta muchos medios».

Aún así, el verano pasado se lanzó a escribir el guión y, con el empujón de su amigo Fernando Camacho –poeta sevillano y productor de 'Mujer de barro'–, crearon The Film You Need, la productora desde la que se gesta este documental para ir componiendo su historia y mostrando su obra «a través de personas relevantes del mundo de la cultura que han conocido su creación, como Luis García Montero o Elena Madel, y expertos en su figura, como José Ramón Zabala Agirre»; y de su itinerario de vida, «que empieza este noviembre en Bilbao, donde nació, pero que seguirá en 2026 por Murcia, Cartagena, Granada, Soria y Madrid, va desvelando.

Ampliar La poeta ricoteña María Sánchez-Saorín. Guillermo Carrión / AGM

Admirada por Carmen Conde

Catedrática de Lengua y Literatura Española desde 1933, ejerció en Institutos de Segunda Enseñanza en Huelva, Valencia, Alcoy y Murcia –en el que hoy es el Instituto Alfonso X– donde, tras la guerra, fue represaliada, «le quitaron los títulos y no pudo volver a trabajar de profesora», cuenta la poeta ricoteña.

De vuelta en Madrid y tras pasar por Soria, siguió escribiendo y fue su primer poemario 'Mujer de barro' (1948), que le envía a la autora cartagenera Carmen Conde, a partir del que «empiezan a tener una relación epistolar. Mucha de la correspondencia que Ángela Figuera le envió a Carmen Conde está en el Patronato de Carmen Conde, en Cartagena. Eso también nos interesa bastante plasmarlo en el documental», detalla la realizadora novel.

'Versos con faldas' y México

'Flor, no: Florezco' Género. Ensayo.

Editorial. Torremozas.

Autora. María Sánchez-Saorín.

También desde su puesto en la Biblioteca Nacional en Madrid, desde 1952, siguió escribiendo y consiguió una beca en París, donde conoció también a Pablo Neruda, que alabó su poesía. Pero, en 1956, sabedora de que su poemario 'Belleza cruel' no se publicaría en España por la censura, lo presentó al Premio de Poesía Nueva España concedido por la Unión de Intelectuales Españoles de México y se publicó allí con prólogo de León Felipe.

Antes, ya participó en una tertulia que fundó en 1951 Gloria Fuertes junto con otras escritoras: se llamaba 'Versos con faldas'. «Era una tertulia solo para mujeres que escribían, porque en ese momento los círculos literarios eran bastante misóginos y ellas encontraron allí su espacio, su lugar seguro para exponer su obra, sus poemas, su escritura...», detalla. Una obra que, en su última etapa vital, dedicó a la poesía infantil, como 'Cuentos tontos para niños listos' (1979), que dedicó a sus nietos Ana y Gabriel, ya prácticamente desde el retiro.

Un 'crowdfunding' para «una de las voces más relevantes del siglo XX»

Desde el 1 de septiembre, a través de la plataforma Verkami, The Films You Need, lanza una campaña de crowdfunding para recaudar dinero para colocar la poesía de Ángela Figuera Aymerich, «una de las voces poéticas más relevantes del siglo XX», en el lugar que le corresponde y que, como otras muchas mujeres, no es el que debería por «la calidad y la significación de su obra».

La recaudación durará 40 días y «el objetivo lo hemos puesto en 3.000 euros porque si no lo alcanzamos, la plataforma le devuelve a cada mecenas lo aportado y no nos llevamos nada, pero el presupuesto de la fase de rodaje está en 10.000 euros. Aun así, mientras dure la campaña se puede seguir aportando, aunque lleguemos a las 3.000». Según explica María Sánchez-Saorín, esa cifra cubriría el presupuesto para el plan de rodaje en Bilbao este noviembre. Sin embargo, aclara que el proyecto seguirá rodándose en 2026 en Murcia, Cartagena, Granada y Soria, siguiendo tanto su trayectoria vital, que la trajo a Murcia ya en plena Guerra Civil, como catedrática de Lengua y Literatura Española en el que hoy es el Instituto Alfonso X El Sabio, y la acercó a Cartagena a través de su relación epistolar con la escritora cartagenera Carmen Conde, en cuyo patronato en la ciudad se conservan muchas de ellas.

«Creemos que este documental debe ser realizado porque la obra de Ángela debe ser conocida por muchísima más gente. Nuestro objetivo es llevarlo a la gran pantalla y que el público jamás se olvide de ella», alientan María Sánchez-Saorín y Fernando Camacho a los amantes de la cultura, en general, y de la poesía, en particular, a dar su apoyo.