Una de las imágenes que forman la exposición. Virtual Zone

Llega a Murcia una exposición inmersiva sobre la llegada del hombre a la luna

La muestra se podrá visitar desde el 1 de octubre en el centro comercial ZigZag; los asistentes podrán revivir el alunizaje del Apolo 11 como si estuvieran a bordo de la misión

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:29

El centro comercial ZigZag de Murcia acogerá desde el 1 de octubre una exposición inmersiva sobre la llegada del hombre a la luna. Virtual Zone, promotora de la muestra, destaca que los asistentes tendrán la oportunidad de 'viajar' a la luna como si realmente estuvieran allí.

La exposición 'Luna: La experiencia inmersiva' invita al público a vivir en primera persona el momento que cambió la historia de la humanidad: la llegada del Apolo 11 a la luna. Mediante tecnología de realidad virtual de última generación, los visitantes se embarcan en un asombroso recorrido que comienza con el lanzamiento del Saturn V, atraviesa la atmósfera terrestre y culmina en la exploración libre y sensorial de la superficie lunar.

La experiencia revive con un gran nivel de realismo los momentos más icónicos de la misión que culminó el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pronunció su célebre «un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Los participantes pueden ver la tierra desde el espacio, caminar sobre la luna, sentir la ingravidez y escuchar las transmisiones originales de la NASA, todo ello con una precisión técnica y fidelidad histórica que convierte el viaje en una vivencia cultural, inspiradora y profundamente emocional.

«A través de esta experiencia, queremos que las personas no sólo aprendan sobre un momento clave de la historia, sino que lo vivan en primera persona. La realidad virtual nos permite romper las barreras del tiempo y el espacio para ofrecer experiencias que emocionan, inspiran y permanecen en la memoria», afirmó Guillermo Sánchez, CEO de Virtual Zone.

