El artista yeclano Lidó Rico en una exposición en Mazarrón. J. M. Rodríguez/ AGM

Lidó Rico inaugura este viernes La Pink, una nueva sala cultural

Será un espacio en evolución con conciertos, performances, poesía, talleres y cenas culturales

LA VERDAD

MURCIA.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:08

La Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC) inaugura este viernes de 19 a 22 horas la nueva sala cultural impulsada por el artista Lidó Rico, La Pink, en la calle Artes y Oficios, Polígono Oeste de Alcantarilla. Lo que en su día fue una nave industrial se transforma ahora en un laboratorio de ideas y en un punto de encuentro cultural, convertido en herramienta clave para llevar a cabo los objetivos de FUNDAC: promover el pensamiento crítico, apoyar el talento emergente y dinamizar la cultura contemporánea desde Murcia hacia el mundo.

La Pink inicia su andadura con una primera temporada que se extenderá de septiembre a diciembre de 2025, concebida como un espacio en constante evolución. Conciertos, performances, poesía, talleres y cenas culturales darán forma a una agenda dinámica que reunirá a artistas noveles y consolidados de diferentes disciplinas en un entorno abierto a la colaboración y al debate. La propuesta gira en torno a tres grandes ejes: el apoyo al talento, con iniciativas que visibilizan y acompañan a las nuevas generaciones creativas; los encuentros con Lidó, experiencias únicas para adentrarse en el universo del artista; la creación contemporánea vinculada a la experimentación, con proyectos que cruzan disciplinas, formatos y lenguajes. Según Rico, «los desiertos cruzados me han enseñado a sobrevivir en un mundo tan complejo como el del arte contemporáneo. Ahora siento que mi labor, junto a la Fundación, es ayudar a establecer sinergias, para allanar el camino a quienes están comenzando».

«Siento que mi labor, junto a la Fundación, es ayudar a establecer sinergias, para allanar el camino a quienes están empezando», señala

Este viernes se presenta en el evento ÓRBITA POP UP, con música, arte, performances y sorpresas [entradas gratis en la plataforma Eventbrite, con aforo limitado] la revista '404NotFound Magazine', fundada por Vicky Vivancos.

Más información sobre FUNDAC y Lidó Rico en la página web www.fundaclidorico.com.

