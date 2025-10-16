Primera 'Marcha Hernandiana' de Orihuela a Rincón de Beniscornia Será en dos etapas y en homenaje a Juan Cano Ballesta, primer estudioso que defendió una tesis, en alemán, sobre Miguel Hernández en 1962 en la Universidad de Múnich

LA VERDAD Jueves, 16 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

La primera Marcha Hernandiana desde Orihuela a Rincón de Beniscornia (Murcia) será un homenaje al profesor Juan Cano Ballesta, seudónimo literario de Juan Cano Cano, nacido en Rincón de Beniscornia en marzo de 1932. Fue el primer estudioso que defendió una tesis doctoral sobre Miguel Hernandez en la Universidad de Múnich en 1962 en idioma alemán, que fue publicada en español al año siguiente por la prestigiosa editorial Gredos. También publicó la antología 'El hombre y su poesía', publicada en la editorial Cátedra en 1974, que se ha convertido en un libro de imprescindible lectura para estudiantes de Bachillerato y de Español.

La I Marcha Hernandiana, que discurrirá todo su trayecto a través de la Mota del Río, partirá desde el Rincón Hernandiano el jueves 30 de octubre a partir de las 16:30 horas y llegará a Beniel sobre las 19:30 horas. La segunda etapa se iniciará en Beniel al día siguiente, viernes 31 de octubre, a partir de las 8:30 horas y llegada a Rincón de Beniscornia hacia las 14:15 horas. La Marcha Hernandiana está organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Asociación de Vecinos de Rincón de Beniscornia y en la misma colaboran además otras entidades, instituciones, empresas y asociaciones, como los ayuntamientos de Orihuela, Beniel y Murcia, Protección Civil y Policía Local de las tres localidades, Junta Municipal de Rincón de Beniscornia, Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y Comisaría de Aguas, Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante, Caja Rural Central, Hero, Aceites Manzano, UGT-CARM, Colegio de Fisioterapeutas de Murcia y Colegio de Graduados Sociales de Murcia, Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), y las empresas Miel Los Jerónimos, Envaset, Ópticas Ver Bien y Horticultura Aljufía.

La inscripción gratuita se puede realizar a través del siguiente correo electrónico: escribenos@aavvrbeniscornia.org y en los teléfonos: 611 960 853 y 617 180 853. Entre las personas que han confirmado su asistencia a la inminente presentación de la Marcha Hernandiana figuran representantes del Ayuntamiento de Orihuela y de Beniel, y el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante, entre otros.