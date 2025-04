Luz y esperanza en la poesía de Dionisia García

Comenta Compartir

Veníamos necesitando los lectores y amantes a un tiempo de los versos de Dionisia García una guía de lectura, una exégesis literaria, una obra que ... nos esclareciera de una vez por todas los misterios líricos de la mayor y mejor poeta española de la actualidad, no olvidemos que Dionisia García, que nació en Fuente Álamo (Albacete) en 1929 y que publicó su primer poemario, 'El vaho en los espejos', en 1976, es uno de los grandes nombres de la poesía, no obstante acaba de obtener el Premio de la Crítica por uno de sus últimos poemarios, 'Clamor en la memoria', Ana Cárceles describe desde el primer momento la personalidad de la poeta que estudia en este libro, 'Dionisia García. Poética para la vida' (Renacimiento, 2025): «La poesía de Dionisia García se corresponde con el espíritu de la persona sensible que expresa su intimidad y en ese sentido será lírica y elegiaca, sin embargo, la afirmación, con ser cierta, deja al margen el conjunto de rasgos peculiares de su estilo».

Con su especial sensibilidad para la lectura de poesía Ana Cárceles profundiza en la figura y en las palabras de la poeta y va esclareciéndonos los arcanos de la poeta, mientras aporta datos objetivos con una opinión y un juicio personal autorizado sin duda que la conduce y le permite adentrarse en toda la obra de Dionisia, porque el método de trabajo de Cárceles consiste en eso, en leer con inteligencia y sentido, y no sin cierta gracia, los versos de Dionisia para iluminarnos sus rincones, para hacernos disfrutar de sus delicias e invitarnos a acompañarla en su lectura, que es un viaje y es a un tiempo, una aventura: «Hemos querido 'leer bien' la poesía, respetuosamente, con sensibilidad en la mirada y en el tacto, como aconsejaba Nietzsche, huyendo del mero ejercicio académico, observando el enlace de lo concreto con lo universal y acercándonos a la intención de la poeta de conjugar el arte con la vida». Y bien se puede afirmar que lo ha conseguido con creces, no solo porque la estudiosa lleva dedicándose a a la poesía en general y a la poeta en particular hace años y por lo tanto ya es una especialista en la materia, sino porque su talante investigador, su conocimiento y sus aptitudes la han capacitado para acercarse hasta el misterio del poema y predicar su grandeza, lo ha hecho con otros escritores de manera exitosa y lo hace en este libro con Dionisia García de un modo muy acertado y original. En 'Dionisia García. Poética para la vida' estamos ante una magnífica guía de lectura que Ana Cárceles va planteando al modo de un mapa del tesoro Este libro es un estudio en profundidad de todos los títulos de la autora albaceteña, que incluyen diversos géneros, como la poesía, el relato, la novela, la autobiografía, las memorias, los diarios, las reseñas, los aforismos o los epistolarios, porque Dionisia García es una autora extensa y profunda y escribir sobre todos sus libros no resulta una tarea cómoda ni sencilla, así como enmarcar a la poeta en su tiempo y en su generación: «Para Dionisia, perteneciente por edad a la generación del 50, la poesía social, los novísimos, la poesía de la experiencia o las nuevas tendencias en el campo de la lírica son lectura habitual, así como los clásicos grecolatinos y españoles, desde Homero a Séneca, desde Lope de Vega a Quevedo. Plantea la escritora una original perspectiva acerca de la escritura de la poesía y de la génesis del poema que tal vez le otorgue esa naturalidad a sus versos: «El poema no hay que forzarlo, viene cuando quiere. Muchas veces nos levantamos de la silla sin haber escrito nada, pero no importa si al final acaba llegando». Porque Dionisia García no es solo una gran poeta, sino que también es una maestra, una incansable consejera de otros poetas y de amantes de la literatura que se aproximan a ella en busca de enseñanza, consejo o alivio intelectual. Nunca desfallece la poeta, es dura, laboriosa, concienzuda y está determinada desde hace años a llevar a cabo una labor poética que ella desea impecable y sustancial, por lo que ha terminado obteniendo esa categoría de gran maestra, pues a su casa y a sus palabras acuden un gran número de escritores más jóvenes que, sin embargo, no dudan en identificarse con el espíritu valeroso y libre de la autora albaceteña. Como indiqué al principio, estamos ante una magnífica guía de lectura que Ana Cárceles va planteando al modo de un mapa del tesoro, la autora divide el libro en seis apartados, el primero dedicado a la vida, con referencias biográficas, apuntes sobre su formación, sobre la generación a la que pertenece y sus etapas poéticas, en el segundo ya entra de lleno en los libros, aunque lo divide en tres etapas, en las que va situando cada uno de sus títulos, así que comenta desde el principio 'El vaho en los espejos' de 1976, que es la iniciación lírica de la poeta, aunque ya cuenta con una edad madura, pues Dionisia es una poeta que empieza pasada la juventud, dos años después da a la imprenta 'Antífonas', que recibe los mejores augurios de personalidades de la pluma como Jorge Guillén, «todo se armoniza en este conjunto que es un concierto», ya para entonces tenía claros la autora los principios poéticos: «Sugerir más que decir es la máxima de la poeta, que se alía a una extraordinaria observación de la realidad y a los valores simbólicos de los elementos naturales». El siguiente poemario es 'Antífonas', que es un libro experiencial, un canto a la vida cotidiana, al momento, en palabras de Ana Cárceles: «No hay desengaño ni amargura, aunque sí introspección». Hasta la fecha la obra poética de Dionisia García se presenta como una suerte de enciclopedia del corazón en el sentido más noble y profundo de las palabras, donde apenas cabe la tristeza, porque la autora huye de las sombras y se refugia en su optimismo, en la familia, en la fe en Dios y en la esperanza siempre luminosa del futuro. Ana cárceles ha emprendido en estas páginas un viaje esforzado y largo por los versos de una de las poetas en español más interesantes y más valoradas, que, aunque nació en La Mancha ha sido siempre nuestra, de Murcia, porque tenemos el honor de haberla seducido con nuestra cercanía y de que algo, o mucho de lo nuestro haya puesto en sus poemas para la eternidad. La profesora Ana Cárceles, acostumbrada al éxito de sus divagaciones, ha vuelto a triunfar con este nuevo libro y ha transformado la oscuridad del misterio poético en una luz permanente y poderosa. Y nosotros desde aquí le agradecemos su esfuerzo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión