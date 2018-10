Marisa López Soria: «No nos damos cuenta de la belleza de estar vivos» Una de las ilustraciones del libro 'Payasa en el parque', última aventura ilustrada de Marisa López Soria. / CRISTINA PÉREZ NAVARRo La escritora presenta este miércoles en el Centro Pupaclown de Murcia la historia de una niña que descubre el amor y la magia de lo cotidiano MANUEL MADRID MURCIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 12:12

'Payasa en el parque' (A Buen Paso, 2018) es el libro que este miércoles, en el Centro Pupaclown de Murcia, presenta la escritora Marisa López Soria (Albacete, 1956), que ha perdido ya la cuenta del número de trabajos publicados en el genero de literatura infantil y juvenil. En esta ocasión, con ilustraciones de Cristina Pérez Navarro, la protagonista es una niña, Payasa, y su «inmenso pequeño mundo», como lo define la ilustradora, que un día decide ir al parque a reflexionar con una gran nariz roja.

Lo que ve desde esa posición son pequeñeces, o, según se vea, la vida misma: una hormiga afanosa acarreando una pipa de girasol, unos amorosos jóvenes que se abrazan bajo un árbol encendido de colores cálidos, una mamá pata riñendo a un patito descaminado, un niño temeroso de un perro... Marisa López Soria, como su Payasa, incluso llega a sonrojarse porque tiene este proyecto como «algo chiquitillo», pero es el mensaje que transmite lo que lo convierte en un cuento ilustrado necesario.

La editorial A Buen Paso es una de las muchas que tienen en su catálogo el álbum ilustrado. Arianna Squilloni, la editora, y Marisa López Soria se conocieron hace tiempo en Bolonia por un proyecto que no llegó a cuajar, y en el que ambas estaban ilusionadas. «Nos falló la ilustradora en aquel caso. Pasó el tiempo, le presenté otros trabajos y ella fue quien decidió que Payasa era el que le gustaba. Es una profesional como la copa de un pino, y es un gusto trabajar con ella», dice la escritora, que es licenciada en Historia del Arte, maestra y asesora de formación en centros de profesores. Marisa López Soria recuerda que otras editoriales como Kókinos y Narval, con la que prepara otro nuevo libro, están también especializadas en el álbum ilustrado «con maestría y perfección», por eso hay en este momento una cierta corriente por sacar este tipo de libros de la etiqueta de lo infantil. De hecho, en la Feria del Libro de Madrid se constituyó un grupo de autores, editoriales e ilustradores para trabajar en esta dirección, y este fin de semana se ha reunido precisamente en la 'Fiesta del Álbum' que organizó la Librería Códex de Orihuela.

«Ha sido -relata- un encuentro para establecer un género que también va dedicado al adulto y contenga no solo una historia para niños sino que el adulto la pueda comprar para sí mismo como objeto, porque el libro en sí sea precioso y valioso, y que autor e ilustrador sean un todo y tengan ambos un valor artístico».

Intención poética

Esta iniciativa cuenta con una veintena de editoriales, entre ellas Kalandraka y Libre Albedrío, consolidadas en este «género al margen» que es el álbum ilustrado, según recuerda López Soria. «Siempre me ha llamado mucho la atención porque es cierto que puede tener muy poco texto como es el caso de 'Payasa en el parque', pero hay una intención poética, o de doble sentido en el aspecto de que no solo lo puede leer un niño, sino un adulto, que seguro que se queda con otra parte». En la última página de este volumen la autora ha querido incluir una cita de Einstein, que resume lo que ella quería contar: «Un ser humano es una parte de un todo que llamamos Universo, una parte limitada en tiempo y en espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia... Nuestra tarea consiste en liberarnos de esta prisión ampliando los círculos de compasión para abarcar a todas las criaturas y al conjunto de la naturaleza en su belleza». «Eso fue un descubrimiento posterior -explica la autora-. Pero cuando lo leí, me dije: ¡Madre mía, si es lo que yo quería contar, más o menos, poéticamente en el texto de Payasa! A la editora le pareció muy correcto añadirlo para hacerle un guiño al padre, al adulto. Ese es el cuidado que se tiene que tener, para que las palabras sean al final un pequeño poema».

En un momento dado, la protagonista, la niña Payasa, llega una conclusión: «El amor y la belleza toman caminos muy diversos para manifestarse». Ha sido esta una obsesión de muchos escritores. «Lo que ocurre es que muchas veces no está en lo más claramente hermoso, porque hay una belleza de lo feo, de lo raro, de lo diferente, y esa es la belleza que me interesa. La belleza que tiene que ver con la extrañeza, ahí es donde vamos a encontrar cosas».

«Cada vez que me dirijo a mayores es raro que no lea un cuento. Y siempre se produce un silencio» Marisa López

Revelación en un desayuno

Marisa López Soria no esconde que una de sus obligaciones, a estas alturas, es maravillarse con el día a día. «Nos cuesta mucho darnos cuenta de la magia de lo cotidiano, de la belleza de estar vivos y de la suerte que tenemos de que todo funcione. Esta mañana mismo, al despertarme, estaba mirando a mi marido, desayunando juntos, y pensaba que es maravilloso coincidir en el espacio y en el tiempo, y sentir esa magia de tener próximo a otra persona».

¿Tienen los adultos de hoy necesidad de que les cuenten las cosas como a los niños? La escritora no se lo piensa demasiado. «Yo es que estoy convencida de que a los adultos les encantan que les cuenten historias. Cada vez que voy a dirigirme a mayores es raro que no les lea un cuento, y asombrosamente, igual que con los niños, se produce un silencio y la atención es total. El ser humano está hecho para recibir narraciones y para que le cuenten historias, es hermoso». Esa «ensalada de sensaciones» que tiene Payasa en su banco, mientras ve la vida cotidiana, emociona a cualquiera, «a todos». «A veces no lo puedes entender todo, como la poesía, pero lo tienes que contar así por alguna razón, por algo que a ti te toca y quieres transmitir y comunicar a los demás. Y en este caso es la mezcla en el universo, cómo nos empeñamos en hacer compartimentos estancos con los seres, con los emigrantes, los negros... cuando todos formamos parte del mismo todo, por más que lo queramos negar». Lo pequeño, en este caso, contiene lo más grande.

La presentación de este volumen será este miércoles, a las 19 horas, en el Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil Pupaclown (calle Federico García Lorca, 18 b. El Ranero, Murcia), y la entrada es libre hasta completar aforo. Correrá a cargo de la actriz Aten Soria, a la que Marisa dedica el volumen, y el cuentoterapeuta aguileño Lorenzo Hernández.