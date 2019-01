José María Álvarez acerca a la UMU su último poemario, 'Una desamparada hermosura'

El poeta cartagenero José María Álvarez presenta esta tarde en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, en el campus de La Merced, su poemario 'Una desamparada hermosura'. Publicado por la editorial Renacimiento dentro de su colección 'Calle del Aire', este volumen es el séptimo libro del poeta.

Licenciado en Filosofía y Letras, Álvarez es autor de 'Museo de cera', su obra maestra, editada por primera vez en 1974. En su currículo figuran también 'Sobre la delicadeza de gusto y pasión' (2006), 'Bebiendo al claro de Luna sobre las ruinas' (2008), 'Los obscuros leopardos de la Luna' (2010), 'Como la luz de la Luna en un Martini' (2013) y 'Seek to know no more' (2015).

La presentación de hoy dará comienzo a las 19.30 horas.