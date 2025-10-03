La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La escritora Inma Pelegrín, esta semana en la Biblioteca Josefina Soria, en el Centro Luzzy de Cartagena, donde presentó 'Fosca'. Pablo Sánchez/ AGM
Escritora

Inma Pelegrín: «La mirada de un perro vale a veces más que una palabra»

La historia de un niño incapaz de reconocer la cara de un asesino conmovió al jurado del premio Lumen de Novela

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:07

Inma Pelegrín (Lorca, 1969), una de las autoras más esperadas de la Feria del Libro de Murcia, que arranca hoy y se prolonga hasta el ... 12 de octubre, en el Paseo Alfonso X El Sabio, ganó el Premio Lumen de Novela con 'Fosca', un thriller rural que impactó al jurado (Elena Medel, Clara Obligado, Lola Larumbe, Ángeles González-Sinde y María Fasce) por su áspero lenguaje, por su capacidad para hacer que el lector «huela y palpe la oscuridad», por hablar de un tema tan actual como la naturaleza, el desamparo y la humanidad, y por una historia poderosa que arrastra a los lectores hasta el final con una mezcla de miedo en el cuerpo, ternura y compasión. Destaca Lumen que esta es la primera novela de Inma Pelegrín, ganadora de cinco premios de poesía. Su maestro es Ginés Sánchez, profesor de la escuela de escritura Club Renacimiento, escritor de culto de la editorial Tusquets, donde ha publicado la mayor parte de su narrativa desde que ganara el premio Tusquets de Novela con 'Los gatos pardos' (2013). Dijo el jurado que 'Fosca' es «una antinovela de iniciación con ecos que van de Ana María Matute a Jesús Carrasco. Se lee con los sentidos y con el corazón». Dijeron Carrasco pero podría haber dicho Ginés Sánchez.

