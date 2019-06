Historias que no siempre acaban mal Bárbara Guirao, en la librería Colette, Letras y Tragos. / VICENTE VICÉNS La murciana Bárbara Guirao dirige la editorial LES, especializada en literatura para mujeres de la comunidad LGBT+, con la que ha puesto 12 títulos en el mercado MANUEL MADRID Martes, 4 junio 2019, 02:30

La posibilidad de montar una editorial no estaba en los planes de Bárbara Guirao (Murcia, 1972). Pero como la vida es también una sucesión de imprevistos, no solo fundó LES, la primera editorial independiente especializada en libros dirigidos a mujeres de la comunidad LGBT+, sino que ya ha alcanzado la docena de títulos publicados. Y cinco más que llegarán para el otoño. El proyecto podía haber echado a andar en cualquier sitio, pero surgió en Murcia, aunque los libros de LES, en papel y en formato digital, tienen una proyección más allá del entorno local, y, de hecho, la mayoría de autoras que publican son de fuera de la Región de Murcia. En un encuentro con 'La Verdad' en la librería Colette, Letras y Tragos de Murcia, Guirao asegura que hay un público que está demandando estas narraciones y que quiere verse reflejado, «y, además, bien reflejado». Muchas veces estas historias han surgido de 'ficciones de fans' ('fanfictions'), «que dan contenido a algo que no te acaba de gustar en una trama de una serie o una saga, o para inventarte otros mundos. Hay mucho 'fanfiction' en literatura LGBT+ porque como siempre se tratan personajes LGBT+ poco y mal, los fans crean sus tramas, lo que quieren ver. Eso me hizo pensar que si los fans crean esto es que hay gente que lo quiere leer».

Visibilidad y representación

Guirao recuerda que hasta hace no tanto tiempo cuando aparecía un personaje gay en una serie «no tenía otro rol más que el de gay, no era protagonista y parecía que su vida no iba más allá del hecho de ser homosexual, o no era relevante. Y eso, en realidad, no es lo importante». Con LES, insiste la editora murciana, ponen en el mercado obras donde se tratan positivamente los personajes. «Ahora bien», aclara, «eso no quiere decir que no puedan morir, que no puedan sufrir, porque a cualquiera le pasan cosas y buenas. No obstante, hay una tradición literaria en la que estaba penalizado que el gay o la lesbiana tuvieran finales felices. En una época se creyó que había que darles una final trágico a sus historias porque era la única forma de colarlos. No podían ser felices. Recientemente ocurrió lo mismo con el personaje de Lexa, cuando se la cargan en la serie 'The 100', y se desató una reivindicación en masa porque la gente estaba ya harta de que otra vez muriera un personaje lésbico. Los patrones se reproducen una y otra vez, y, claro, la gente clama porque haya otros finales». Así surge en LES, por ejemplo, la decisión de publicar 'El legado de Lexa', la primera obra de la colección de no ficción de esta editorial, escrito por la periodista Marta Pita Dopico, «un buen texto para reflexionar sobre visibilidad y representación LGBT+». Para otoño, el equipo tiene previsto ampliar su espectro de publicaciones y tocará el género poético lanzando una antología. Y también tienen pendiente iniciar una colección de autoras feministas, «aunque por ahora no hemos encontrado texto».

Darse a conocer cuando el presupuesto de promoción es cero, literalmente, es la mayor de las dificultades para proyectos independientes como este, reconoce Guirao. «Nos está funcionando mucho el boca a boca, la presencia en las redes sociales, y cada vez se ve más movimiento». LES está presente estos días en la Feria del Libro de Madrid en la caseta de la librería Berkana, la primera librería LGBT de España y América Latina, abierta en 1997 en el barrio de Chueca. «Están funcionando muy bien en librerías como Berkana y Cómplice, y también se vende muchísimo libro electrónico, hay algunos que se venden el doble en e-book en comparación al papel».

Concurso Herstoria

Guirao, que estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense -trabajó en la UNED en el departamento de vídeo y también en Canal 6-, dio un giro a su vida tras la crisis económica, y después de graduarse en Lengua y Literatura Española y de varios cursos de corrección y de una experiencia laboral en una editorial, se decidió a lanzar en marzo de 2018 el primer libro de LES. En realidad, ya llevaba un año madurando el proyecto y contactando con autoras. «Y aquí estamos, nueva vida. Vi en 'Wattpad' que había cosas interesantes, autoras con protagonistas LGTB+, y me dije: 'Esto hay que editarlo'. Y una cosa llevó a la otra...». En la colección Romántica, la que mejor funciona, Guirao destaca las obras de 'El plan C', de Anna Pólux; 'Matices', de Thais Duthie; 'Una de esas chicas', de la murciana Inma Miralles y de 'Cosas del destino', de Cris Ginsey y Anna Pólux, de la que han salido dos partes: 'El efecto mariposa' y 'El diario de Claire Lewis'. LES ofrece títulos en sus colecciones de relatos, literatura fantástica, ficción y no ficción. 'Nivel 10', de Fani Álvarez, una novela que combina ciencia ficción, distopía y amor, es de los títulos que más éxito tienen.

La editorial ha convocado el I Premio Herstoria para incentivar la presencia de mujeres de la comunidad LGBT+ en tramas de cualquier género ambientadas en épocas anteriores. Hasta el 31 de julio de 2019 se pueden enviar los manuscritos (bases completas en leseditorial.com).