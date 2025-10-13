La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Espinosa y Mari Carmen Carrión con la portada de 'Míticas'.

El «fenicio» Juan Espinosa reaparece con el libro 'Míticas'

El hijo de Miguel Espinosa publica en la editorial digital El Eremita este volumen de textos de mitología griega e historia antigua con alusiones a su padre

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:49

Comenta

En una edición preparada por María del Carmen Carrión ha aparecido publicado en la web de la editorial digital El Eremita, en la colección El ... Cayado, el libro 'Míticas', con la firma del escritor y profesor Juan Espinosa (Murcia, 1952), hijo del escritor caravaqueño Miguel Espinosa. 'Míticas' reúne «textos de mitología griega e historia antigua, realidades valoradas como nuestro destino». Juan Espinosa es autor también del libro 'Miguel Espinosa', cuya última edición apareció en editorial El Eremita en 2022. Los primeros textos, hasta la página 40, pertenecen al libro 'Miguel Espinosa', del cual serán suprimidos en su momento.

