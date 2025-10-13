El «fenicio» Juan Espinosa reaparece con el libro 'Míticas'

En una edición preparada por María del Carmen Carrión ha aparecido publicado en la web de la editorial digital El Eremita, en la colección El ... Cayado, el libro 'Míticas', con la firma del escritor y profesor Juan Espinosa (Murcia, 1952), hijo del escritor caravaqueño Miguel Espinosa. 'Míticas' reúne «textos de mitología griega e historia antigua, realidades valoradas como nuestro destino». Juan Espinosa es autor también del libro 'Miguel Espinosa', cuya última edición apareció en editorial El Eremita en 2022. Los primeros textos, hasta la página 40, pertenecen al libro 'Miguel Espinosa', del cual serán suprimidos en su momento.

En sus reflexiones, Juan Espinosa deja patente su profunda devoción por la mitología y el mundo clásico. «Los caballos de Aquiles lloraron la muerte de Patroclo. Muy bello. Pero prefiero, por su realismo, cuando el alma de este no se deja abrazar por aquel. En sueños; aun así, ni siquiera un momento», escribe. También alude a que el universo de Miguel Espinosa es salvífico:

«–¿Qué ha dicho el oráculo?

–Que algún día buscaremos a Miguel Espinosa, para salvarnos.

–Lo tenemos aquí, en Murcia.

–Se habrá equivocado, entonces, Apolo».

¿Quién puede pensar que Miguel Espinosa no fuera un hombre libre? «Miguel Espinosa, un griego; en cierto sentido, también, un romano. Pero tuvo un hijo fenicio, al que no le gustaba el mar. Me moví por tierra; ya de pequeño, abrí mercados y colonias comerciales en Murcia y Madrid. Los otros niños, indígenas a los que deslumbrar con baratijas; llevarles la civilización, no me preocupaba mucho», escribe Juan. Los libros de Miguel Espinosa calaron y removieron a toda la sociedad. No fue un autor facilón. «'Tríbada', un crimen contra la ciudad. Pero, entonces, ¿quiénes salvaron a Miguel y a su libro? Las vestales», se responde Juan Espinosa, que se refiere a su padre como un formidable interlocutor con los dioses:

– ¿Aquiles y Agamenón en Madrid?

– Sí. Pero no encontraron a nadie como interlocutor.

– ¿Y qué pasó entonces?

– Que hubo que llamar, de Murcia, a un hombre libre, a Miguel Espinosa, para que hablara con ellos.

Es un libro plagado de confesiones verbalizadas: «Hormigas en el árbol de mi niñez, los mirmidones. ¡Qué poco me gustaban estos guerreros! Los imaginaba idénticos unos a otros, en vacía uniformidad, para que solo destacara Aquiles». Una mirada amplia, avispada y analitíca sobre el vacilante mundo que nos rodea: «Otra flaqueza del sabio: querer mediar entre los poderosos, como Néstor ante Agamenón y Aquiles. En el fondo, no le importa la paz ni la guerra; solo su papel, de prudente, en esta comedia». Juan Espinosa nos habla de Casandra, de Nerón y Séneca, de Tucídides, de Plutarco, de Jenócrates... Prosigue Juan:

«–Una situación famosa: Alejandro y los gimnosofistas.

– En 'Escuela de mandarines', el Gran Padre Mandarín y los nudistas.

– No compares.

– Bueno... Un imperio, ya histórico, ya mítico, frente a gente en cueros... Si el Gran Padre, como dialéctico, tuviera la sabiduría de los gimnosofistas, ¿qué les quedaría a los nudistas de Espinosa?

– Nada en verdad.

– Esto buscaba Miguel. Lo patético. ¡La desnudez absoluta!».

La editorial El Eremita tiene publicados, y con libre descarga en su web, una amplia variedad de títulos de Miguel Espinosa, revisados por su hijo Juan y por María del Carmen Carrión, especialista y admiradora de los dos Espinosa, padre e hijo.