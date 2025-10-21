La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Esperanza Aguirre, autora de 'Una liberal en política', publicado recientemente por Deusto. Iván Arlandis
Exministra y expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid

Esperanza Aguirre: «Pienso seguir en política, si Dios me da salud, hasta que me muera»

La exdirigente popular presenta este martes en Murcia su último libro: «De ninguna manera me voy a ir del PP, llevo aquí muchos años y desde luego no es una secta»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 00:38

Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (Madrid, 1952), exministra de Educación y Cultura, expresidenta del Senado (1999-2002) y expresidenta de la Comunidad de Madrid ( ... 2003-2012) con el PP, habla en esta entrevista del aborto, del Plan Hidrológico Nacional, de por qué cree que la derecha no ha sabido ilusionar a los españoles, de la «indefinición ideológica» del PP con Rajoy, del «extraño asedio» de Pablo Casado y Teodoro García Egea a Isabel Díaz Ayuso, de la «deriva caudillista» del funcionamiento de nuestros partidos políticos, y, cómo no, del PSOE y Pedro Sánchez. Salió airosa de distintas tramas corruptas que condenaron a miembros de sus gobiernos. Cree que no habrá elecciones generales antes de 2027 y no piensa, ni por asomo, abandonar el PP y marcharse a Vox.

