James Ellroy, en Murcia: «Estoy obsesionado con el pasado»

El escritor nacido en Los Ángeles agradece el premio de la feria Ex Libris y reconoce que nunca le habían tratado con tanta amabilidad

El escritor norteamericano James Ellroy se mostró este viernes encantado con la hospitalidad de Murcia al concederle el premio especial de la segunda Semana Internacional de las Letras Ex Libris. El autor de novelas de éxito mundial como 'L.A. Confidencial' y 'La dalia negra' mantuvo el tipo con una agenda de lo más intensa que incluyo recepciones oficiales en el Ayuntamiento de Murcia y en el Palacio de San Esteban y por la tarde participó en un encuentro con los lectores en la Biblioteca Regional, antes de recibir el galardón de Ex Libris, junto con la colección Austral y la Feria del Libro de Madrid.

Ellroy incluyó Murcia, ciudad que visitaba por vez primera, en su gira española de promoción de 'Esta tormenta' (Penguim Random House, 2019), novela ambientada en Los Ángeles en 1942, una ciudad que aún estaba tambaleándose tras el «fogonazo» de Pearl Harbor, que extendió por Estados Unidos el miedo a una invasión en plena Segunda Guerra Mundial.

El narrador alabado por escritores como Stephen King y Joyce Carol Oates comentó en la Biblioteca Regional, en un encuentro con Jerónimo Tristante moderado por el periodista Manuel Madrid, indicó que pocas veces se ha encontrado con tanta amabilidad. «'Esta tormenta', como el resto de libros que he presentado en España, ha sido muy bien recibida. Europa ama la cultura, leer libros. En América, en general, la gente no tiene interés por los libros, solo por las cosas que se cuentan por Internet». Tristante felicitó a Ellroy por su última obra y dijo que alaba su estilo conciso y telegráfico para construir novelas complejas, algo que es un reto tanto para el escritor como para los lectores. «Para mí -dijo Tristante- es un creador de universos como Tolkien, porque vive en los años 40, en su apartamento y nos transporta a mundos paralelos».

Ellroy explicó que en sus tres últimas novelas ha hecho un esfuerzo por extender sus frases para explicar situaciones complejas. En 'Esta tormenta' nos lleva a una época de grandes crímenes y soluciones «encarnecedoramente ambiguas», una época «para celebrar el tosco espíritu estadounidense» y para gozar también, porque el miedo multiplicó las ganas de vivir de la población. En esta obra hay unos 95 personajes, de modo que la arquitectura de la novela es clave para armar tramas y encajar a sus protagonistas.

El escritor nacido en Los Ángeles señaló que el diagrama, el dibujo del libro, lo es todo para conseguir una obra redonda. Esta es, según Ellroy, una novela que refleja cómo la vida bajo presión no era tan mala, «ya que al menos la gente vivía apasionadamente y estaban todo el día como perros y conejos». «Este es mi libro más romántico, en realidad, hombres fuertes y mujeres fuertes hacen todo el día loveeeeeeee», dijo, despertando carcajadas entre el público, en el que había numerosos escritores.

Ellroy no quiso pronunciarse sobre la figura de Franco ni las novedades en torno al traslado de sus restos, que desconocía, ya que dijo que no habla de actualidad ni de Trump ni de política: «Solo hablo de América en 1942». Sin embargo, su novela sí aborda las divergencias entre nazis y rojos en los años 40, sobre las mentiras de los totalitarismos, y sobre sociedades secretas y movimientos religiosos como el sinarquismo, que tuvo conexiones con el triunfo de la Falange en la guerra civil española. De hecho, sí menciona la existencia en Estados Unidos de nazis negros que adoraban a Hitler.

Sobre las adaptaciones de sus novelas al cine, reconoció que no hay ninguna que salve de la quema, y aseguró que no le gusta ninguna, «ni siquiera 'La dalia negra' ni 'L.A. Confidencial', ni la actuación de Rusell Crowe ni el personaje de Kim Basinger». La llamada a filas a la guerra diezmó el Departamento de Policía de Los Ángeles ya que acudieron los buenos a la guerra y fueron reemplazados por otros agentes no tan profesionales, como se ve en sus novelas.

Del Segundo Cuarteto de Los Ángeles ya ha publicado 'Perfidia', hace cinco años, y 'Esta tormenta', y Ellroy avanzó que la tercera parte girará en torno al segundo semestre de 1942 y parte de 1943, y la tendrá lista en un par de años y medio. «No me siento como una persona contemporánea, estoy obsesionado con el pasado», certificó.