James Ellroy, en Murcia: «No conozco la literatura en español porque soy un americano vulgar» El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el escritor estadounidense James Ellroy. / @Ballesta_Murcia El escritor estadounidense mantuvo un encuentro este viernes con la consejera de Educación y Cultura murciana, Esperanza Moreno, horas antes de recoger el Premio Internacional de la Semana de las Letras EP Murcia Viernes, 27 septiembre 2019, 17:55

El escritor estadounidense James Ellroy mantuvo un encuentro informal este viernes en la capital de la Región de Murcia con la consejera de Educación y Cultura murciana, Esperanza Moreno, y con representantes de la Feria del Libro de Madrid, que también recibirán un premio esta noche en la Semana de las Letras, el de Fomento de la Lectura.

El autor de novelas mundialmente conocidas por su traslado al cine como 'L.A. Confidential' o 'La dalia negra', asegura que la literatura «es un arte mayor», mientras que el cine es «un arte bastardo», y hay «muy pocos resultados buenos» de adaptaciones literarias a películas.

Así de contundente se mostró este viernes en Murcia, donde recibirá el Premio Internacional de la Semana de las Letras, ExLibris, que lo seleccionó por ser «uno de los más grandes autores en la historia de la novela», con «tramas absolutamente laberínticas» de «ritmo rapidísimo y estilo cortante» en las que expone de forma «brutal y descarnada» la violencia. Características todas ellas que le han llevado a ser uno de los autores más leídos del mundo, convirtiéndolo casi en un escritor de culto que ha sabido reinventar la novela negra y policíaca.

Aunque ha admitido que no conocía ni este premio, ni tampoco la literatura en español, de la que ha asegurado no haber leído a ningún autor porque es «un americano vulgar», mostró su aprecio por el público hispanohablante, a quienes definió como «grandes lectores».

Este californiano nacido en Los Ángeles en 1948, que aprendió español en la cocina de un restaurante mexicano y que fue apodado como 'el perro diabólico' de la novela negra estadounidense, asegura que no conoce tampoco el panorama literario de su país. «No tengo televisor, no sigo las noticias, no uso el ordenador. Sólo leo libros antiguos, novelas policíacas de los años 50 y 60», indicó.

Antes de recoger su premio, en una gala que se celebrará a las 20.30 horas en el Archivo Regional de Murcia, Ellroy presentará a las 18 horas su última novela, 'Esta tormenta', la segunda entrega de su segundo Cuarteto de Los Ángeles, que sale a la luz cinco años después de 'Perfidia', el libro que abre esta saga. Se trata de una historia ambientada en la Baja California de los años 40, durante la segunda guerra mundial, en la que comunistas, nazis, policías corruptos, anarquistas y asesinos ficticios se mezclan con personajes reales como el cineasta Orson Welles o el fascista mexicano Salvador Abascal.