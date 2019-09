Más de 200 creadores participan en la II Semana de las Letras Ex Libris

Serán, según anunció ayer su principal responsable, Victorio Melgarejo, más de doscientos creadores, en torno a 70 actos y siete días de programación. Es el resumen en números de la II Semana de las Letras Ex Libris de Murcia, que se celebrará en la capital desde el próximo lunes 23 hasta el domingo 29. Por ella pasarán conocidos rostros de la literatura, pero también destacados artistas musicales. Aunque está enfocada a las letras, la cita comprende un amplio y variado número de actividades, tales como conciertos, proyecciones de cine, representaciones teatrales, talleres infantiles y exposiciones, además de presentaciones de libros, coloquios y encuentros con autor, así como una ruta literaria guiada por Paco López Mengual y Emilio del Carmelo Tomás Loba que tendrá lugar durante la mañana del domingo 29 bajo el título 'Crónicas y romances por Murcia'.

Los actos estarán repartidos por toda la ciudad en una docena de espacios y el acceso a todas las propuestas, remarcó Melgarejo, también responsable de la asociación cultural Hay un Tigre Detrás de Ti, organizadora de la cita junto con la Consejería de Cultura, es gratuito.

Actos más destacados - Lunes 23 Coloquio: Con Luis Alberto de Cuenca, Charo Guarino y Manuel Moyano. Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. 19.30 h. Homenaje a José Cantabella Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. 19.00 horas. Homenaje a José Luis Castillo-Puche Hemiciclo de la Facultad de Letras. 20.00 horas. Presentación 'Más allá de mis canciones': De Andrés Suárez, en el Centro Cultural Las Claras, a las 19.30 h., y coloquio con Carmesí. Concierto de Pepe Jara Centro Cultural Las Claras, a las 20.30 h. Representación de 'La Tempestad' Aula de Teatro de la ESAD. 20.00 horas. - Martes 24 Presentación de 'Piel de lobo' De Lara Moreno, en el Museo Arqueológico a las 18.00 horas. 'Mujer e ilustración': Con María Hesse y Esther Pérez Cuadrado. Centro Cultural Las Claras. 18.30 h. Presentación 'Amigos para siempre' De Rosa Regás. Hemiciclo de la Facultad de Letras, a las 19.00 h. Homenaje a Soren Peñalver En la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, a las 20.30 horas. Función 'Aquí no paga nadie': Aula de Teatro de la ESAD, a las 20.00 h. - Miércoles 25 Presentación de 'Lucía en la noche': De Juan Manuel de Prada, en el Museo Arqueológico, a las 18.00 horas. Concierto y presentación del libro 'Pepita' Con Pablo Carbonell, en el Centro Cultural Las Claras a las 19.30 horas. Mesa redonda 'Literatura en femenino' Con Ayanta Barilli, Lola López Mondéjar y Fernando J. Múñez, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, a las 19.00 horas. - Jueves 26 Presentación 'Los treinta apellidos' De Benjamín Prado, en el Museo Arqueológico de Murcia. A las 18.00 horas. Mesa redonda 'La novela histórica' Con Fernando Schwartz, Luz Gabás y Paloma Sánchez-Garnika en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, a las 19.00 horas. Presentación 'Viaja a la palabra' Proyecto musical y literario de Fran Perea, en el Centro Cultural Las Claras a las 20.30 horas. Representación 'La bella Dorotea' Aula de Teatro de la ESAD, a las 20.00 horas. - Viernes 27 Coloquio con James Ellroy Biblioteca Regional, a las 18.00 horas. Gala entrega de premios Archivo regional, a las 20.30 horas. - Sábado 28 Maratón de cuentacuentos Desde las 10 a las 13 horas, en el patio de Museo de Bellas Artes. Presentación de 'Yo, don Juan Manuel' De Paco López Mengual, en el Museo de Bellas Artes de Murcia, a las 12.00 horas. Fiesta de las Letras: Espacio LAC, a las 18.00 horas. - Domingo 29 Ruta literaria Salida de la plaza de la Cruz. A las 10.00 horas. Concierto de clausura Avda. Alfonso X, a las 12.00 horas. Programación completa En la web www.exlibrismurcia.es

En cuanto a las programación literaria, grueso del evento, esta estará protagonizada por James Ellroy, Rosa Regás, Luis Alberto de Cuenca, Benjamín Prado, Juan Manuel de Prada, Luz Gabás, Ayanta Barilli, Fernando J. Múñez, Lara Moreno y Alberto Chessa, entre otros.

James Ellroy, la Feria del Libro de Madrid y la colección Austral recibirán los premios de esta edición

La primera gran cita tendrá como invitado al poeta y filólogo madrileño, Premio Nacional de Poesía en 2015, Luis Alberto de Cuenca, quien participará en un coloquio junto al escritor Manuel Moyano y la poeta y profesora de la Universidad de Murcia Charo Guarino. Será el lunes a las 17.30 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, bajo el rótulo 'La literatura española, un sello de calidad'. Este mismo escenario será testigo, también el lunes, de uno de los tres homenajes programados en esta II Semana de las Letras. En concreto, el que se realizará a la memoria del poeta murciano José Cantabella, en el que intervendrán, entre otros, la directora teatral Mercedes Imbernón y el escritor moratallero Pascual García (19.00 horas).

El segundo homenaje se celebrará igualmente el lunes, en este caso en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, a las 20.00 horas. Estará dedicado al escritor yeclano José Luis Castillo-Puche.

El martes, el acto más destacado será la presentación del libro 'Amigos para siempre', de la autora catalana Rosa Regás, quien protagonizará un pequeño coloquio (20.00 horas, en el Hemiciclo de Letras). Harán lo mismo David B. Gil con 'Ocho millones de dioses'; Lara Moreno con 'Piel de lobo'; y María Reig con 'Papel y tinta' en el Museo Arqueológico (a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas). La jornada contará con otro homenaje. En este caso, al poeta murciano Soren Peñalver en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, a las 20.30 horas.

El miércoles será el turno de Juan Manuel de Prada, quien presentará 'Lucía en la noche'. Lo hará en el Museo Arqueológico a las 18.00 horas. Previamente, Aroa Moreno compartirá con el público su obra 'La hija del comunista'.

La última finalista del Premio Planeta, con 'Un mar violeta oscuro', Ayanta Barilli; la ensayista y psicoanalista murciana Lola López Mondéjar y el escritor madrileño Fernando J. Múñez protagonizarán la mesa redonda 'Literatura en femenino' en esta misma jornada, en el Hemiciclo de Letras a las 20.00 horas.

Galardones

La programación continuará el jueves con otra mesa literaria, en este caso, bajo el título 'La novela histórica. Grandes relatos', que contará como tertulianos con Fernando Schwartz, Luz Gabás y Paloma Sánchez-Garnika. Será igualmente a las 20.00 horas en el Hemiciclo. Antes, Benjamín Prado desgranará algunos aspectos de su libro 'Los treinta apellidos' en coloquio con Patricio Peñalver, a las 18.00 horas, en el Museo Arqueológico. Aquí también presentará Gabi Martínez 'Animales invisibles' y Alberto Chessa 'Un árbol entre otros' (a las 17.00 y a las 19.00 horas).

El viernes, el principal atractivo será el coloquio que mantendrá con el público el escritor estadounidense James Ellroy en la Biblioteca Regional, cuya última novela, 'Esta tormenta', promocionará en Murcia. El acto contará con el murciano Jerónimo Tristante y será moderado por el jefe del Área de Cultura de 'La Verdad', Manuel Madrid. Ellroy recibirá más tarde uno de los premios de la segunda edición de la Semana de las Letras en una gala que tendrá como escenario el Archivo General de la Región y en la que se entregarán otros dos galardones. Uno de ellos al fomento a la lectura, que distinguirá a la Feria del Libro de Madrid; y otro a la labor editorial, que reconocerá la colección Austral de la editorial Espasa-Calpe.

La música será igualmente protagonista durante toda la semana con diversos conciertos. Entre ellos cabe destacar la presentación del nuevo trabajo de murciano Pepe Jara a partir de poemas de Roger Wolfe (el lunes), del proyecto musical y literario de Fran Perea, 'Viaja a las palabras' (el jueves); del debut literario de Christina Rosenvinge, cuya muestra al público está incluida en la denominada Fiesta de las Letras (el sábado en el Espacio LAC a partir de las 18.00 horas); o de la publicación 'Cerrando puntos suspensivos' de Rozalén (también el sábado a las 12.40 horas en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés).

Los más pequeños, por su parte, podrán participar en los talleres y cuentacuentos que el programa tiene previsto desarrollar el sábado en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam). Habrá espacio igualmente para la ilustración con encuentros diarios con autores.

«Futuro esplendoros»

«El presente de Ex Libris es extraordinario y su futuro, esplendoroso», afirmó Melgarejo, quien mostró su deseo de convertir la cita en un referente literario no solo nacional, sino «europeo». El presupuesto con el que cuenta el evento en esta segunda edición se sitúa, según estimó su responsable, en «80.000 euros», cifra, no obstante, aproximada, dado que algunos aspectos son «difíciles» de cuantificar, aseguró Melgarejo. A este presupuesto el Ayuntamiento de Murcia contribuye con la aportación de 10.000 euros, la cesión de espacios públicos y recursos de sonorización. La II Semana de las Letras Ex Libris cuenta, entre otros, con el patrocinio de la Universidad de Murcia, El Corte Inglés, Trilenio y 'La Verdad'.