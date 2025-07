Bora Chung: «La libertad cultural nos hizo las personas divertidas que somos»

Una de las dos visitas de la escritora y traductora de ruso y lenguas eslavas Bora Chung (Corea del Sur, 1976) a España fue para ... conocer la universidad de Salamanca de la que fuera rector Miguel de Unamuno, al que leyó mientras realizaba su tesis doctoral. «Todo un honor», reconoce desde la ciudad costera de Pohang, donde reside actualmente y se conecta en videollamada.

La tercera visita será a Cartagena esta tarde, a las 20.00 horas, en el encuentro literario del festival La Mar de Músicas, que se celebrará en la sala de exposiciones del Palacio Consistorial, junto al escritor Cheon Myeong-Kwan. «En Corea hay una división bastante profunda entre los géneros. Si dos escritores no están en el mismo, no coinciden en ningún sitio. Así que creo que es muy importante tener estos festivales dentro de Corea y fuera», celebra la autora que saltó a la escena internacional con la colección de cuentos 'Conejo maldito' y es su primera obra traducida al español. «Los escribí entre los veinte y treinta años. En esa época yo era muy inestable. Ahora lo soy menos, aunque por desgracia eso me impedirá escribir historias tan extrañas», añade sobre estos relatos inquietantes y teñidos de crítica social.

El nebuloso estilo narrativo de una de las obras más elogiadas del autor de Unamuno, 'Niebla', envuelve también la primera novela traducida al español de la coreana. 'La zorra' (Alpha Decay, 2025) reactualiza la leyenda asiática del zorro de nueve colas, y reviste los hechos de un halo de extrañeza con descripciones escuetas para mantener el misterio, diálogos abundantes y un protagonista que «pierde parte de sus recuerdos» a lo largo de la historia. A pesar de que el mito sea autóctono de su país natal, la autora lo presenta como una fábula clásica al alcance de cualquier lector: «Los zorros que hablan y los animales que actúan como seres humanos existen también en el folclore europeo y en muchos otros países. La gente se siente cómoda con este tipo de relatos y encuentran que la diferencia es refrescante».

'LA ZORRA' Género. Novela

Editorial. Alpha Decay

Autora. Bora Chung

'La zorra' es resultado de un premio de literatura digital al que se presentó en 2008. A partir de esta novela, Bora Chung intenta construir «historias más largas» y conclusiones con «finales felices», a pesar de que evoque escenas trágicas de su propia biografía. El fallecimiento de su abuela, a la que se confiesa muy unida en la entrevista, inspiró «pequeñas escenas del hospital» que contiene el libro. También es el caso de un accidente de autobús que se precipitó sobre el río Han en 1994. «Siempre lo he tenido en la mente y quería detener», admite en tono grave. El fundido de hechos reales y mitológicos inspiran a la escritora a explorar «lo que significa ser humano», el tema que, dice, la obsesiona literariamente: «¿Cómo hacer que encaje el mundo humano y el no humano? Hasta dónde podemos entender el mundo y hasta dónde creemos que lo entendemos. Todo ello, con el aliño de la imaginación».

La literatura eslava y rusa con la que se formó como traductora en universidades de Estados Unidos le enseñaron que «se puede hacer buena literatura con la imaginación, los espíritus y la fantasía», rodeada del realismo, género imperante en la literatura coreana. De la polaca del siglo XX, en cambio, aprendió que todo lo que le habían enseñado en la escuela «era, en realidad, propaganda». Bora Chung cuenta que, después de 1991, Corea levantó las restricciones que impedían el contacto con el bloque comunista. Fue entonces cuando la generación de jóvenes a la que pertenecía se lanzó a conocer el mundo soviético. «30 años después de la libertad cultural y de pensamiento, es bastante natural que nos convirtiéramos en las personas divertidas que realmente somos, porque nadie nos detiene ahora», concluye la escritora surcoreana.