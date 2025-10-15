Lectura, flores y pintura para homenajear a Gaya en el 20 aniversario de su muerte Una exposición inaugurada por la tarde recoge algunas de las últimas obras que pintó el artista y escritor

Manuel Madrid Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:24

Veinte años se cumplieron este miércoles, 15 de octubre, de la muerte del pintor y escritor murciano Ramón Gaya (1910-2005), hijo predilecto de Murcia, primer Premio Velázquez de las Artes que concedió el Ministerio de Cultura en 2002 y autor de textos fundamentales sobre el arte de la pintura como 'Velázquez, pájaro solitario', 'El sentimiento de la pintura', 'Diario de un pintor' y 'Naturalidad del arte, artificialidad de la crítica', publicados por la editorial valenciana Pre-Textos.

Dos décadas hace que nos dejó el artista, pero su legado sigue aún más vivo, si cabe. El Museo Ramón Gaya, dirigido por Rafael Fuster y custodio del legado fotográfico de Juan Guerrero Ruiz, con más de mil negativos que retratan a artistas e intelectuales de la Generación del 27, preparó para esta conmemoración una serie de actividades que rindieron un merecido tributo a uno de los grandes artistas del pasado siglo. «Es bien sabido que Ramón Gaya no solo fue un magnífico pintor, sino también un extraordinario escritor», aseguró Fuster.

Las actividades comenzaron por la mañana con una lectura compartida en la que trabajadores del Museo (en la plaza de Santa Catalina de Murcia), artistas, amigos y visitantes leyeron fragmentos de textos escogidos y poemas, acompañados de la proyección de fotografías de Ramón Gaya. A las 12.30 horas se proyectó el documental 'Pájaro solitario. Testimonios del propio pintor sobre su vida y obra'.

En la recreación de la casa-estudio del pintor, ese rincón donde reposan sus objetos, sus mesas, sus copas y sus pinceles, los amigos más cercanos de Gaya fueron dejando ocasionalmente flores. La intención, según recuerda Fuster, era invitar también a los visitantes a depositar allí una flor o una nota breve, un gesto sencillo y personal que prolongue la memoria del artista. Las flores (jazmines, claveles, rosas de huerta...), las copas y los espejos aparecían constantemente en sus bodegones. Su viuda, Isabel Verdejo, ha donado al Ayuntamiento de Murcia la mayor parte de pinturas, objetos y recuerdos que le acompañaron en vida, así como sus libros y fonoteca.

Asimismo, a lo largo del día los más pequeños pudieron participar en una propuesta especialmente pensada para ellos: una mesa con papel, lápices y acuarelas donde los niños pudieron realizar sus propias versiones de las obras del pintor. Por la tarde, se celebró la inauguración de una pequeña exposición que reúne algunas de las últimas obras de Gaya, realizadas pocos meses antes de morir, cuando su salud estaba quebrada y apenas podía hablar. Aun así, nunca dejó de pintar, recuerda la institución ubicada en la Casa Palarea. «Cumplía así aquella máxima que él mismo enunció y repitió tantas veces: 'Los escritores deben morir escribiendo, y los pintores, pintando'», incide Fuster. A partir de las 18,30 horas también estaba programada una nueva proyección del documental 'Pájaro solitario'.

No solo en Murcia

Pero no solo en su tierra natal se recordó ayer al genial artista murciano. En el Ateneo de Madrid se organizó también un homenaje a Ramón Gaya a cargo de María Teresa Pedraza y Antonio Charraza Montiel, presentado por María Carmen Martínez Coello, que se celebró a partir de las 19 horas con numerosos asistentes.

Todo un símbolo para muchos; sus seguidores son llamados «gayistas», y hace unos días muchos de ellos se reunieron en el homenaje a uno de sus discípulos, Pedro Serna. Entre ellos, Eloy Sánchez Rosillo, José Mateos, Antonio Parra Pujante, Antonio Moreno, José Rubio y Juan Ballester. Desde Madrid han remado por su reconocimiento escritores como Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet, Luis Alberto de Cuenca, Noelia Ibáñez y Jonás Trueba, y desde Valencia, donde falleció, el equipo de Pre-Textos, entre muchas otras personalidades. Su leyenda sigue viva.