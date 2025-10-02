La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El programador Juan Cerón, ayer, en el escenario del Teatro Villa de Molina. Kiko Asunción/ AGM
Programador del Festival de Molina de Segura y fotógrafo

Juan Cerón: «El teatro de calle cuenta con todo un universo de posibilidades»

«El certamen tiene un impacto fortísimo», indica el encargado de la programación de la muestra teatral más longeva de la Región

Natalia Benito

Natalia Benito

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:30

Debe de ser un orgullo «para los molinenses y todos los murcianos» que el Festival de Teatro de Molina de Segura, que celebra estos días ... su 56 edición –la clausura será este viernes– sea «el festival más longevo de la Región de Murcia y uno de los más antiguos de España. Creo que el segundo, después del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida». Lo dice Juan Cerón (Bochum, Alemania, 1973) que trabaja desde hace veinte años como coordinador de programación del Teatro Villa de Molina y del Festival de Teatro de Molina de Segura. Con LA VERDAD hace balance de la 56 edición de un festival centrado en el teatro de calle cuando todavía quedan por delante sus dos últimas jornadas, en las que habrá espacio para el teatro, la danza contemporánea y el circo, entre otras disciplinas.

