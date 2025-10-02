Juan Cerón: «El teatro de calle cuenta con todo un universo de posibilidades»

Debe de ser un orgullo «para los molinenses y todos los murcianos» que el Festival de Teatro de Molina de Segura, que celebra estos días ... su 56 edición –la clausura será este viernes– sea «el festival más longevo de la Región de Murcia y uno de los más antiguos de España. Creo que el segundo, después del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida». Lo dice Juan Cerón (Bochum, Alemania, 1973) que trabaja desde hace veinte años como coordinador de programación del Teatro Villa de Molina y del Festival de Teatro de Molina de Segura. Con LA VERDAD hace balance de la 56 edición de un festival centrado en el teatro de calle cuando todavía quedan por delante sus dos últimas jornadas, en las que habrá espacio para el teatro, la danza contemporánea y el circo, entre otras disciplinas.

–¿Cómo está acogiendo el público la 56 edición del Festival de Teatro de Molina de Segura?

–De momento, el festival está teniendo un impacto fortísimo tanto por parte de las obras teatrales como de los espacios musicales, los talleres de creación plástica, las performance y todo el abanico de artes escénicas a las que procuramos dar cabida.

–¿La borrasca Gabrielle les obligó a cancelar algún espectáculo?

–Sí, por el aviso de alerta naranja cancelamos el lunes la representación de una de las obras que competía en el Premio de Teatro Joven y también otro espectáculo que estaba programado en el Centro de Personas Mayores de Molina de Segura. El profesorado y el alumnado de los centros gestiona el Premio de Teatro Joven y la función 'Contra Ana' entrará a concurso el año que viene. La obra cuenta con un premio MAX. Cuando nosotros la programamos no se lo habían concedido aún, pero pensábamos que era una obra con un potencial muy grande.

–Tras una serie de ediciones en las que aumentó el número de espectáculos en sala, el año pasado quisieron volver a recuperar su esencia de calle.

–Así es. Durante algunos años el festival de teatro ha estado 'recluido' en la sala, con pocas oportunidades de abrirse a la calle. Desde la dirección y la programación del festival pensamos que si ya tenemos una programación estable de diez meses en sala y contamos con un festival de 15 días, ¿por qué no sacar el teatro a la calle? ¿por qué no hacer partícipes a los vecinos del municipio del teatro que se encuentran en sus calles, en sus plazas, en sus barrios? es una forma de potenciar el teatro entre ellos y que sirva de escaparate para el Teatro Villa de Molina. Es una forma, también, de cubrir necesidades de muchas personas que, por la razón que sea, no pueden venir al teatro. Por otra parte, hay que añadir que dentro de la disciplina de teatro de calle hay todo un universo de posibilidades, con espectáculos específicamente hechos para la calle, que no se pueden programar en sala.

–¿Qué otros festivales nacionales tienen como referente?

–Solemos ir a la Feria Feten de Gijón, un festival para la infancia. Ahí se muestran casi siempre estrenos y se encuentran obras con mucha carga de sensibilidad, adaptadas a la psicología de los peques. Eso nos permite nutrir la programación en su arranque. También tratamos de asistir siempre al TAC de Valladolid porque ahí van propuestas internacionales muy interesantes. En Valladolid reúnen una serie de obras que transitan por toda Europa y merece la pena el esfuerzo de acercarse a Valladolid para conocerlas.

–Este año el premio de festival es para Ron Lalá. ¿Por qué a esta compañía?

–Este premio surgió hace unos años con la intención de premiar a aquellas compañías teatrales o aquellos actores o actrices que hayan tenido largo recorrido profesional o reconocido prestigio y Ron Lalá responde a esta definición. Es una compañía que tiene más de 2.000 funciones a sus espaldas, trece espectáculos propios, giras nacionales e internacionales... y es una compañía a la que le tenemos cierto cariño porque siempre nos ha presentado sus propuestas más novedosas. Son ampliamente merecedores de este reconocimiento.

–Combina su labor profesional con su faceta de fotógrafo. Su proyecto 'Anaqronías' se ha expuesto en varios países.

–Sí, 'Anaqronías' está inspirado en once personajes femeninos de 'El Quijote'. Once personajes secundarios, terciarios e imaginarios incluso, personajes que nunca ha visto nadie. Son personajes con menos carga de protagonismo, pero con mucha magia. Los trasladé a la realidad fotográfica dotándolos de una anacronía, es decir, de un elemento del siglo XXI relacionado con el rol del personaje en la novela. Las modelos están tratadas en cuanto a iluminación, vestuario, maquillaje y peluquería como si vivieran en el siglo XVII. Sin embargo, la anacronía se consigue con un elemento como puede ser un móvil en Antonia Quijana, que el Quijote dice que no llegaba a los 16 años. Entonces, se muestra con el móvil en la mano, con la costumbre que tienen ahora nuestros jóvenes. La obra ha estado en Italia, en China, en República Dominicana, en Madrid... y ahora está en Brasil.