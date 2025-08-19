La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonio Gracia, con algunos libros que ha publicado. Kiko Asunción / Agm

Juan Antonio Gracia: «A veces tienes demasiado cerca al villano, al malvado»

Literatura ·

El escritor murciano publica en Amazon 'Siete veces uno', su cuarto libro, cargado de relatos dedicados a su madre: «Fue mi primera narradora, es la voz dulce y cálida que hay detrás de todas mis palabras»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 21:28

Juan Antonio Gracia (Murcia, 1975), autor versátil en todos los géneros literarios menos la poesía («aunque la estudie y la maneje, aún no soy capaz ... de plasmarla en papel»), dice que le gusta que los lectores se pierdan «en tramas que llegan al corazón». Intriga, drama y romance forman la coartada perfecta. Ya lo intentó en 'Enlazados por el tiempo' (2022), 'Vuelo hacia la verdad' (2023), 'Sanar o enloquecer' (2024) [primera incursión en el teatro] y, por último, en 'Siete veces uno', colección de relatos que nos transporta a distintas épocas y que dedica a su madre. «Fue mi primera narradora, es la voz dulce y cálida que hay detrás de todas mis palabras», sugiere en la dedicatoria. Prepara para final de año el lanzamiento de una nueva historia.

