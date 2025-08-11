El joven de TallanteJuan Diego Celdrán 'Barbarroja' gana el trofeo 'Ángel Cegarra'

LA VERDAD Lunes, 11 de agosto 2025, 23:31 Comenta Compartir

El trofeo 'Ángel Cegarra' del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión se fue a la zona oeste de Cartagena. Llegó así a las manos de uno de los máximos representantes del arte de la repentización del territorio, el trovero Juan Diego Celdrán 'Barbarroja', de Tallante, que se impuso en una reñida final del VII Certamen Internacional de Trovo 'Pascual García Mateos' a Tomás Parra y a Miguel Ángel 'El Marqués', que quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente.

La última Agenda Cultural del Festival Internacional del Cante de las Minas tuvo el trovo como protagonista, con un Salón de Actos de la Casa del Piñón abarrotado, que demostró la acogida de este arte dentro de la programación del evento flamenco. La cita fue presentada por el periodista Juan Tomás Frutos hasta que tomó la palabra el Juglar de esta edición, Diego Ortega 'El Molinero'. Empezó con la semifinal del concurso entre ocho participantes que se enfrentaron entre sí: primero Iván 'El de La Escucha' contra Nicolás Galiano 'El Alcalde' sobre si es mejor callar o decir lo que se piensa; Juan Diego Celdrán 'Barbarroja' y Tomás Parra Leandro 'El Parra' sobre si la pareja es mejor que la amante; Pedro José 'El Alcazareño' y Miguel Ángel 'El Marqués' sobre el aumento de gasto en defensa, y Juan Santos 'El Baranda' y Fernando García 'El Albañil' sobre si es mejor la honra o el dinero. Compitieron a 10 quintillas, con una décima de defensa final y la décima de oro. 'Barbarroja' fue Juglar del Trovo hace tres años y ya conocía el certamen. Agradeció «a todas esas personas que está por encima de mis dudas y confían más en mí que yo mismo», indicó, haciendo un guiño a la labor a Federico García, presidente de la Asociación Cultural Mesa Café, organizadora junto a la Fundación Cante de las Minas del Certamen. «No se entendería el cante minero si no fuera por el trovo», remarcó.

