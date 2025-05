José María Mateo Torres: «Soy muy mediterráneo y siento que La Azohía es mi refugio, mi sitio»

Fascinado por la temática futurista y distópica, el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y cofundador de Meii Estudio en Cartagena junto a ... la también arquitecta Elvira Carrión apuesta por construir para mejorar el entorno, optimizando recursos y prestando a cada proyecto la atención y tiempo que merece.

Libro Yuval Noah Harari. Israel (2011) 'Sapiens. De animales a dioses'

Ampliar Portada del libro 'Sapiens. De animales a dioses'. Ed. Debate

«Este libro lleva a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano y, gracias a ello, a entenderla un poquito mejor. Cuenta la historia desde que fuimos primates hasta la actualidad e incluso avanza el futuro. Nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y, aunque cuenta lo malos que somos, explica un poco por qué lo somos. He leído la trilogía completa, también 'Homo Deus' y '21 lecciones para el siglo XXI', aunque el primero me sorprendió un poquito más, con muchos datos contados de una forma muy fluida. Lo he leído un par de veces y lo he regalado también».

Canción Alt-J. 'An Awesome Wave' (2012) 'Tessellate'

Ampliar

«Me relaja de alguna forma, a pesar de la letra y de que, al estar en inglés, tampoco me sienta muy identificado con ella. La melodía en sí me transporta a lugares tranquilos. El grupo me encanta, y esta canción me gusta tanto para los buenos momentos como para los malos, y en cualquier situación: en el coche, en casa… Me pone feliz».

Película Christopher Nolan (2014) 'Interstellar'

Ampliar Cartel de la película 'Interstellar', de Christopher Nolan.

«Es la única película que vi cuando hacía el Erasmus en Holanda. Me fascina todo lo relacionado con el espacio, las películas futuristas y de ciencia ficción. La vi en un cine pequeñito, que era casi como un salón con pocas butacas, y en versión original. La volví a ver años después en una plataforma, creo que en Netflix».

Refugio Población costera en Cartagena La Azohía

Ampliar Una cala de La Azohía, en Cartagena. Antonio Gil / AGM

«He veraneado toda la vida en La Azohía, un ejemplo de reducto poco explotado en la Región de Murcia. Tiene unas playas increíbles y me encanta navegar con mi padre, que es quien me ha enseñado, en un pequeño catamarán que tiene 30 años. La Azohía es mi refugio, mi sitio. Como viaje, este verano hice una ruta en caravana por las playas de Cerdeña y disfruté mucho. Es una zona muy virgen, con playas casi vacías y unas 'calitas' increíbles. Soy muy mediterráneo».

Red social @meii­_estudio. Más de 2.200 seguidores Instagram: Uso profesional y personal

Ampliar

«Como casi todo el mundo ahora, mi red de referencia tanto para uso personal como profesional es Instagram. La usamos para mostrar nuestros proyectos y dar mucho el follón. En el plano personal, antes de tener el estudio, en el que llevamos tres años, también la usaba de forma más bien profesional. Solo pongo fotos mías si están relacionadas con algún proyecto. No soy de poner historias mías, me da entre pereza y vergüenza».

Tapa Boquerones en vinagre

Ampliar Boquerones en vinagre.

«Me debato entre los boquerones en vinagre que hace mi madre, la tortilla de patatas poco hecha, también de mi madre, y la paella, aunque no sea exactamente una tapa. Me gustan muchísimo las tres cosas».

Serie Russell T. Davies. BBC y HBO (2019) 'Years and years'

Ampliar Cartel de la serie 'Years and years'.

«Es una serie que disfruté mucho, un poco por la misma razón que 'Interstellar': por lo tecnológico y futurista, las distopías que cuenta, cómo podría ser la realidad si pasan ciertas cosas... Recomiendo también 'Black Mirror' por los mismos motivos, con esos capítulos que tiene, inconexos entre sí».