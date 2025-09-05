José Luis Garci e Inocencio Arias comentarán sus películas favoritas en el Auditorio regional en un concierto especial de la Orquesta Sinfónica

La Semana Grande de la Fundación Cajamurcia, que este año celebra su trigésima tercera edición, incluye en su programación una novedosa propuesta musical en la ... que el director de cine José Luis Garci y el diplomático y escritor Inocencio Arias realizarán un recorrido por las bandas sonoras de películas que han marcado sus vidas, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Virginia Martínez.

El concierto de música de cine tendrá lugar el domingo 12 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, donde ya están a la venta las localidades, al precio único de 30 euros.

En este encuentro entre la música, el cine y la palabra, cineasta y cinéfilo –amigos íntimos– comentarán algunas de las composiciones más importantes de la historia del Séptimo Arte y de sus trayectorias vitales. Una selección confeccionada por dos narradores de excepción que abarca bandas sonoras de películas tan memorables como 'Lo que el viento se llevó', 'Cinema Paradiso', 'La Misión', 'Memorias de África', 'Casablanca', 'Horizontes de grandeza', 'La vida es bella', 'El Mago de Oz', 'Lawrence de Arabia' y 'Desayuno con diamantes', entre otras. En el programa también tienen cabida temas compuestos para series tan recordadas como 'Anillos de oro' y una suite formada por música de la filmografía del propio José Luis Garci.

Narradores de excepción

José Luis Garci (Madrid, 1944), uno de los grandes referentes del cine español, ha estado nominado en varias ocasiones a los Oscar y es el primer español ganador de este premio con una producción netamente nacional ('Volver a empezar'). Guionista, crítico y director desde los años setenta, ha explorado géneros diversos como el melodrama y el policiaco, con títulos tan conocidos como 'Asignatura pendiente', 'El crack' y 'El abuelo'. Ha escrito más de una docena de libros y ha recibido diversos premios por sus artículos en prensa.

Inocencio Arias (Albox, Almería, 1940) cuenta con una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de la historia reciente de este país. Ha desempeñado labores diplomáticas en varios continentes y ha ocupado puestos relevantes con varios gobiernos de la democracia. En la ONU fue presidente del Comité Mundial contra el terrorismo. También ha sido director general del Real Madrid y ha publicado numerosos libros. Actualmente colabora en distintos medios de prensa, radio y televisión.