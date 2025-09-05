La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El director de cine José Luis Garci.

José Luis Garci e Inocencio Arias comentarán sus películas favoritas en el Auditorio regional en un concierto especial de la Orquesta Sinfónica

Ya están a la venta las entradas al recital, que se celebrará el domingo 12 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, bajo la dirección de Virginia Martínez, con el título 'Memoria sonora de dos cowboys'

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:17

La Semana Grande de la Fundación Cajamurcia, que este año celebra su trigésima tercera edición, incluye en su programación una novedosa propuesta musical en la ... que el director de cine José Luis Garci y el diplomático y escritor Inocencio Arias realizarán un recorrido por las bandas sonoras de películas que han marcado sus vidas, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Virginia Martínez.

