Jorge Martínez durante su faena. F. Ojados

Jorge Martínez hace el toreo caro en Vera

El de Totana salió a hombros junto a Talavante y Marco Pérez

Francisco Ojados

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:12

La plaza de toros de Vera (Almería) celebró este domingo su corrida de feria. Con dos tercios de entrada en una tarde en la que ... molestó el viento a los toreros, se lidiaron seis toros de Salvador Domecq, destacando el segundo, al que se le dio la vuelta al ruedo en el arrastre. El resultado del festejo fue el siguiente: Talavante, oreja y oreja; Jorge Martínez, dos orejas y ovación tras aviso; y Marco Pérez, ovación y dos orejas tras aviso.

