La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jerónimo Tristante, tras las fiestas de Moros y Cristianos, en la terraza del Museo Arqueológico de Murcia. Andrés Molina / AGM
Escritor, articulista y profesor de Biología en el IES Cañada de las Eras de Molina de Segura

Jerónimo Tristante: «La Transición española no fue un proceso tan malo porque quizás estuvo diseñado desde fuera»

«Franco supo sobrevivir, sigue haciendo negocios con Rusia y con los países árabes, pero es también aliado de Estados Unidos. Al policía Julio Alsina ese tipo de cosas le sorprenden»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:47

Jerónimo Tristante (Murcia, 1969) podría haber sido uno más de Locomía. Su manera de desplegar el abanico de elefantes no es que sea otra de ... sus extravagancias. Es que si no mueve un poco el aire alrededor se ahoga, se amustia. A la más mínima pierde la turgencia. El abanico, por cierto, no es un 'souvenir' de Tailandia, sino su última adquisición en el chino de la esquina. ¡Y cómo lo menea! Bueno, todos lo verán, sobre todo los que decidan acompañarle el próximo miércoles 24 de septiembre, en la sede de Fundación Mediterráneo en Murcia (junto a los Soportales de la Catedral), a las 20.30 horas, en una fiesta de presentación de '1973' (Contraluz, 2025), su último libro, con entrada libre y actuación musical de Oché Cortés, Toni Beteta y Casiano Piqueras, y en coloquio con la periodista murciana Tati García. Será dentro de la programación de la VIII Semana Internacional de las Letras de Murcia (ExLibris).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  5. 5 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  6. 6

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  7. 7 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 Amenaza de corte de luz en una veintena de edificios municipales de La Unión
  10. 10 El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jerónimo Tristante: «La Transición española no fue un proceso tan malo porque quizás estuvo diseñado desde fuera»

Jerónimo Tristante: «La Transición española no fue un proceso tan malo porque quizás estuvo diseñado desde fuera»