La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Tempestad bajo dirección de Silvia Márquez Chulilla. Javier Carrión / AGM

Una noche bachiana en plural: La Tempestad y el arte del clave en el Auditorio Víctor Villegas

El ciclo Auditorio acogió el 30 de septiembre de 2025 una velada única dedicada a los conciertos para clave de Johann Sebastian Bach, interpretados con maestría por La Tempestad bajo la dirección y clave de Silvia Márquez Chulilla

Jaume Darbra

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:10

El concierto del 30 de septiembre de 2025 en el ciclo Auditorio, protagonizado por La Tempestad bajo dirección de Silvia Márquez Chulilla, ofreció una experiencia ... musical de gran valor centrada en la integral de conciertos para dos, tres y cuatro claves de Johann Sebastian Bach. La presencia de cuatro destacados clavecinistas (Alfonso Sebastián, Javier Artigas, Javier Núñez y la propia Márquez Chulilla) permitió abordar una de las mayores rarezas del repertorio barroco, en un formato tan desafiante como espectacular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  3. 3 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  4. 4 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  7. 7 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  8. 8 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  9. 9

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  10. 10

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una noche bachiana en plural: La Tempestad y el arte del clave en el Auditorio Víctor Villegas

Una noche bachiana en plural: La Tempestad y el arte del clave en el Auditorio Víctor Villegas