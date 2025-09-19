Toda la huerta de Murcia es ya territorio de cine con la adhesión de Beniel a la Film Commission La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, que es el número 36 que contará con 'film office', trabajarán de forma conjunta para atraer y agilizar rodajes

LA VERDAD Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Beniel trabajan para ofrecer la singularidad de las localizaciones de esta localidad con el objetivo de acoger rodajes. Beniel es el trigésimo sexto municipio adherido a la Región de Murcia Film Commission desde su puesta en marcha hace dos años y medio y supone completar todos los municipios de la huerta de Murcia como territorio de cine con film offices propias.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, y la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Morales, rubricaron hoy el acuerdo para trabajar de forma coordinada en ofrecer la singularidad del municipio como escenario y agilizar los permisos para los rodajes.

El director general del ICA resaltó que «seguimos sumando adhesiones a la Región de Murcia Film Commission y mostrando a la industria audiovisual que las administraciones de la Región de Murcia ponemos alfombra roja a los rodajes. La incorporación de Beniel es significativa porque permite completar la huerta de Murcia como territorio de cine».

De hecho, durante los próximos meses se va a intensificar el trabajo de campo para ampliar significativamente el catálogo de localizaciones de huerta, ya que se han detectado las importantes posibilidades que puede tener para acoger tanto rodajes como campañas publicitarias. Para ello, se realizará el trabajo fotográfico y descriptivo necesario para ofertar escenarios de huerta de Alcantarilla, Beniel, Murcia y Santomera.

Los 36 municipios que ya forman parte de la Región de Murcia Film Comission son Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Aledo, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Blanca, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, La Unión, Librilla, Lorquí, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Ojós, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Totana, Ulea, Villanueva del Segura y Yecla.