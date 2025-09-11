Huermur insta al Ministerio a ejercer el derecho de tanteo sobre la talla atribuida a Salzillo que será subastada en Madrid

La asociación conservacionista reclama que el Estado actúe de inmediato para conservar la escultura, vinculada al mayor exponente del barroco murciano, y felicita al Centro de Expertización de Arte de la Universidad de Murcia (CEART-UM) que ha atribuido la obra al maestro imaginero

LA VERDAD Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Huermur instó al Ministerio de Cultura, tras informar LA VERDAD este jueves sobre la polémica subasta en Madrid de una talla atribuida a Salzillo, que ejerza el derecho de tanteo. La entidad conservacionista reclama al Estado que actúe de inmediato para conservar la escultura, vinculada al mayor exponente del barroco murciano. Huermur felicita al Centro de Expertización de Arte de la Universidad de Murcia (CEART-UM) que ha atribuido la obra a Salzillo, resaltando la importancia de su labor investigadora. La descripción hacía referencia a que se trataba de un obra del círculo del imaginero sevillano Benito de Hita, del siglo XVIII. Pero expertos de la Universidad de Murcia (UMU) advirtieron de un posible error y atribuyeron la escultura al taller del maestro murciano del Barroco Francisco Salzillo.

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha registrado un escrito dirigido al Ministerio de Cultura solicitando que se ejerza el derecho de tanteo sobre el lote nº 1064 de la sala de Subastas Segre en Madrid, que ha anunciado la subasta para el 17 de septiembre. Es una escultura de madera policromada y estofada, catalogada como 'Virgen con Niño, Escuela Murciana, siglo XVIII', cuya reciente atribución a Francisco Salzillo fue destacada en LA VERDAD por especialistas de la Universidad de Murcia.

«Con toda seguridad estamos ante una obra de Salzillo, probablemente de su etapa de madurez. Recuerda bastante a la Virgen del Carmen que realizó para Orihuela. Es de lo mejor del imaginero murciano en lo que se refiere a escultura de pequeño formato», declaró a LA VERDAD el profesor Manuel Pérez Sánchez en referencia a esta pieza «inédita».

Según el profesor de la UMU e historiador del arte Ignacio José García Zapata, la pieza en cuestión, de unos 75 centímetros de altura, parece que se concibió para un oratorio particular

La atribución al maestro Salzillo, según indicó Huermur en un comunicado, convierte a la obra en un bien de extraordinario interés histórico y artístico, cuya salida al mercado privado entraña un grave riesgo de pérdida para el patrimonio cultural español. Por ello, la entidad considera fundamental que el Ministerio de Cultura ejerza su potestad legal, recogida en el artículo 38 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, para garantizar que la pieza pase a titularidad pública y se conserve en España.

La talla representa un testimonio excepcional de la imaginería barroca murciana del siglo XVIII, vinculada a la tradición devocional y artística de la época. Según el profesor de la UMU e historiador del arte Ignacio José García Zapata, la pieza en cuestión, de unos 75 centímetros de altura, parece que se concibió para un oratorio particular.

Ampliar La Virgen atribuida a Salzillo que sale a subasta el próximo 17 de septiembre. Javier Carrión / Agm

Su atribución a Salzillo, considerado uno de los mayores exponentes de la escultura barroca española y una de las figuras más universales de la historia del arte en Murcia, refuerza el valor cultural de la pieza. La obra conecta directamente con la identidad histórica de la Región y con la proyección internacional del arte barroco hispano, anota Huermur en su comunicado. La asociación recuerda que el Ministerio de Cultura ejerce este derecho de tanteo de forma habitual en subastas celebradas en las salas de subastas en Madrid, como prueban las recientes órdenes publicadas en el BOE durante 2025. Una de las últimas ocasiones fue en marzo pasado, cuando el Estado ejerció el derecho de tanteo sobre 'Venta de novillos', una obra realizada en Murcia por Eduardo Rosales. La Comunidad de Murcia solicitó que sea depositada en el Mubam.

«El Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y asegurar que este bien quede bajo tutela pública, como legado para las generaciones futuras», entiende Huermur

Huermur quiso reconocer públicamente la labor del Centro de Expertización de Arte de la Universidad de Murcia (CEART-UM) que ha puesto de relieve la importancia de esta obra y su posible autoría de Francisco Salzillo. «El trabajo de investigación, análisis y difusión realizado por nuestros expertos es esencial para que la sociedad conozca, valore y defienda su patrimonio cultural», destacan desde la entidad conservacionista. «Estamos ante una oportunidad única para que el Estado garantice la conservación de una talla que, según los últimos estudios, podría salir de las manos del propio Salzillo. El Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y asegurar que este bien quede bajo tutela pública, como legado para las generaciones futuras».

Finalmente, Huermur hace un llamamiento al Ministerio de Cultura para que adopte medidas inmediatas en este caso y proteja una pieza de incalculable valor histórico vinculada al mayor exponente de la escultura barroca española.