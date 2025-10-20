La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Tapia en su estudio de Algezares con las obras de esta muestra. Mónica Rubio

'Hierofanía 2.0', una inquietante muestra de Antonio Tapia en el Museo de la Sangre de Murcia

La exposición, comisariada por Pedro Alberto Cruz, es una reflexión sensible y accesible sobre la memoria, la metamorfosis y el paso del tiempo personalizada en la línea materna del creador

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:24

La sala 'Ángel Imbernón' del Museo Cristo de la Sangre (c/ Sacerdotes Hermanos Cerón, 25, junto a la Iglesia del Carmen, Murcia) acoge estos días, hasta el 27 de octubre, la exposición 'Hierofanía 2.0', nuevo proyecto expositivo del artista Antonio Tapia (Murcia, 1965), que utiliza la abstracción, la geometría y el símbolo como vías para explorar al ser humano, la memoria, la metamorfosis y el paso del tiempo. Tapia personaliza esta indagación artística en su ancestral línea materna.

Una reflexión estética sobre la transformación impuesta por la sucesión de las etapas de la vida, con referentes científicos y filosóficos en un lenguaje plástico cargado de resonancias simbólicas, recuerda el comisario, el profesor de la Universidad de Murcia, poeta y crítico de arte Pedro Alberto Cruz. Pintura, escultura y vídeo en cinco series trabajadas en envueltas en una sugerente iluminación que refuerza la dimensión poética y crítica de la propuesta.

En 'Arraigo', las raíces evocan los orígenes vitales y la conexión con lo natural. 'Eternas' reúne en geometría hexagonal cinco generaciones de la línea materna del autor, celebra a la madre y a la mujer como transmisoras de valores, conocimiento y sensibilidad, situando su figura en el centro del ciclo de la vida, haciendo visibles las ausencias alrededor. Con 'Hierofanía 2.0' ahonda en la contribución de la inteligencia artificial para la recuperación de la memoria perdida. 'Engrama' muestra la fragilidad del recuerdo a través de la imagen de una sonrisa que se descompone con el paso del tiempo, evocando la experiencia del Alzheimer. Y 'Silencio' representa la desaparición de la conexión neuronal y la presencia luminosa de lo que permanece más allá de lo físico.

El término 'hierofanía' representa, según Tapia, «la manifestación de lo sagrado en una realidad ordinaria o profana», un concepto acuñado por el filósofo rumano Mircea Eliade. «Es la percepción de algo superior que se deja sentir sobre nuestra realidad, tomar conciencia de que hay algo más que condiciona nuestra existencia».

Serie 'Hierofania' de Antonio Tapia.

Un diálogo entre lo material y lo inmaterial, donde la geometría y la luz refuerzan la dimensión poética y simbólica de la propuesta artística, un recorrido poético y visual sobre cómo nacen, se transmiten y se desvanecen los recuerdos. 'Hierofanía 2.0' supone, en conjunto, una reflexión sensible y accesible sobre la memoria: aquello que nos construye y nos une, y al mismo tiempo nos recuerda su fragilidad.

