La Fundación Mediterráneo celebra en Murcia la novena edición de su Festival Flamenco

La Fundación Mediterráneo organiza del 25 de octubre al 29 de noviembre la 9ª edición del Festival Flamenco Mediterráneo, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de Murcia (c/ Escultor Nicolás Salzillo, 7). El certamen se consolida como una de las citas del otoño cultural en la Región de Murcia, reuniendo a grandes nombres del cante y la guitarra junto a nuevas voces del arte jondo.

El Festival Flamenco Mediterráneo regresa fiel a su espíritu de combinar tradición y vanguardia, emoción y conocimiento, con una programación que incluye conciertos, clases magistrales y encuentros con artistas. En palabras de su presidente, Luis Boyer, «este certamen reafirma el compromiso de la Fundación Mediterráneo con el flamenco como patrimonio vivo y espacio de creación contemporánea. Cada edición busca tender puentes entre las raíces de este arte y su constante renovación, ofreciendo al público una experiencia que va más allá del espectáculo».

El ciclo se inaugurará mañana, 25 de octubre, con un encuentro excepcional entre Carmen Linares, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, y el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Bajo el título 'Encuentro flamenco', ambos compartirán escenario en un diálogo escénico en torno a sus vivencias, influencias y vínculos con Granada y con la figura de Federico García Lorca. El acto culminará con un recital de cante de Carmen Linares acompañada a la guitarra, una oportunidad única para disfrutar de una de las grandes damas del flamenco.

El sábado 8 de noviembre, el cantaor onubense Jesús Corbacho, ganador de la Lámpara Minera 2024 en el Festival del Cante de las Minas, ofrecerá el recital 'Cante de Oriente a Occidente'. Acompañado por Juan Campallo, a la guitarra, y Los Mellis, al compás, Corbacho recorrerá los márgenes del flamenco para rescatar estilos poco transitados y joyas ocultas del repertorio tradicional.

El sábado 15 de noviembre será el turno de José Antonio Chacón y Cristóbal Muñoz, que presentarán 'Cuando el cante se baila', un espectáculo didáctico que acerca el flamenco al público desde sus estructuras más esenciales. A través de un recorrido por palos como alegrías, tangos, soleás o bulerías, los artistas explicarán y demostrarán en vivo las particularidades de cada estilo, combinando rigor, pasión y cercanía.

Como cierre de esta edición, el sábado 29 de noviembre, subirán al escenario dos leyendas del cante jerezano: Tía Juana la del Pipa y La Macanita, acompañadas por el guitarrista Manuel Valencia, en el espectáculo 'Barrio de Santiago'. Esta propuesta rinde homenaje a uno de los enclaves más emblemáticos del flamenco, evocando la transmisión generacional del arte y el compás jerezano. Con sus voces inconfundibles, carisma y autenticidad, ambas artistas trasladarán al público al corazón de Jerez, donde el flamenco se siente como una forma de vida.

Los conciertos del Festival Flamenco Mediterráneo comenzarán a las 20.00 horas, con entradas desde 10 € y la posibilidad de adquirir un abono completo por 55 € para todo el ciclo.

