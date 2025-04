Fran López: «Me gustan las historias de superación y desarrollo personal»

Seguidor de Arde Bogotá y enamorado de Galicia, el único sumiller de la Región de Murcia acreditado con el prestigioso DipWSET, antesala del Master of ... Wine, está inmerso en la fase de expansión empresarial de la enoteca Vinateros.

1 Libro Álex Rovira. Empresa Activa (2003) 'La brújula interior'

«Soy bastante lector, sobre todo de libros relacionados con el vino y con el desarrollo personal. Uno de los que más me ha marcado fue este, que enseña –a través de las cartas de un mentor a una persona que empieza en el mundo profesional– formas de encarrilar la vida y afrontar las decisiones que influirán más adelante en lo personal y lo laboral. Fue de los primeros libros que compré, siendo bastante joven. Lo perdí y lo volví a comprar porque sí o sí lo tenía que tener. La reflexión de 'La brújula interior' es que más allá de explorar en el exterior, en lo material, uno debe buscar las respuestas dentro de uno mismo. La mejor brújula para encontrar el camino es la que llevamos dentro».

2 Canción Arde Bogotá. Álbum 'Cowboys de la A3'. Sony Music España (2023) 'La Salvación'

«Con la música soy mucho del momento y de las sensaciones, como me pasa con el vino. Ahora mismo lo que más escucho es Arde Bogotá, que además son de la tierra, y, concretamente, esta canción. Tiene un rollo muy especial. En situaciones más de bajón oigo a Lewis Capaldi, que tiene canciones más dramáticas».

3 Película Gabriele Muccino. Columbia Pictures / Sony Pictures (2006) 'En busca de la felicidad'

«La vi en su día en el cine y no me canso de verla. Te invita a pensar en la idea de ser perseverante, de perseguir tus sueños más allá de lo que te diga la gente, porque, a pesar de los obstáculos y lo difícil que te lo ponga la vida, si deseas mucho algo y pones todo de tu parte, las cosas antes o después acaban llegando. A mí, las películas inspiradas en casos reales de superación y desarrollo, como en este caso, me gustan bastante. El protagonista lucha contra todo para darle a su familia lo mejor, aun siendo remota la posibilidad de conseguirlo, y lo hace. Al final de la película sale la persona real que encarna Will Smith. Me marcó mucho».

4 Rincón Viñedos de la Ribeira Sacra (Lugo) Galicia

«Para mí significa mucho Galicia, porque he ido en mi niñez con mis padres y también en mi etapa adulta, por placer y por trabajo. Es la comunión perfecta entre el mar, la montaña, la gastronomía, la tradición y la cultura. Es un lugar que contrasta mucho con nuestro clima. En el mundo del vino es un referente, con lugares como la Ribeira Sacra, con esos viñedos tan escarpados. Esa gastronomía, tan potente; esos paisajes, tan verdes... Es una de las zonas de España que hay que visitar sí o sí».

5 Red social Uso profesional. @enotecavinateros. Más de 1.600 seguidores. Instagram

«Las redes sociales son muy importantes hoy día y se pueden usar como un gran apalancamiento. Dependiendo en qué nicho estés hay unas más adecuadas que otras, aunque en lo personal últimamente no publico mucho. Antes lo hacía más, sobre todo de viajes y gastronomía, pero ahora las reviso para tomar la temperatura sobre qué se cuece en el mundo del vino, y para saber de ferias, productores, bodegas. Instagram es muy visual, muy inmediata, y es la red con la que tengo más afinidad. Llevo sin usar Facebook un montón de tiempo, mientras que utilizo más YouTube en el ámbito didáctico, porque funciona muy bien cuando quieres aprender algo más concreto».

6 Tapa Con ensaladilla y fritas. Los Zagales (Murcia) Empanadillas

Ros Caval / AGM

«He ido muchos años, desde adolescente, a Los Zagales, a comer esa empanadilla frita que está brutal. Es un lugar mítico. Entre los colegas hablamos y recordamos la empanadilla rellena de ensaladilla, algo que también era típico en la cantina de Económicas de la Universidad de Murcia, donde estudié. También me gusta ir a la Plaza de las Flores para comer algo tan nuestro como son los caballitos o el pulpo al horno. No soy muy de cerveza, y más que la caña soy más de tomar vermú rojo. El vino lo disfruto más en la mesa, ya comiendo, con la familia, los amigos y mi pareja».

7 Serie Álex Pina, Laura Belloso. Globomedia (2003). Ocho temporadas 'Los Serrano'

«Fue un antes y un después en las series de televisión y marcó una época cuando las series eran algo que veías semana a semana y no existían las plataformas. Era muy emocional, pero también te hacía reír. Recuerdo aquel final inesperado, que tanto se comentó. En aquel entonces, las series te 'pegaban' al televisor. Ahora, cuando es todo tan inmediato, lo tienes siempre a la mano y te ves la series en una tarde, prefiero leer a ver la televisión».