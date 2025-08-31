La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El príncipe Felipe, el día de su incorporación como cadete de la Academia del Aire. Archivo General de la Región

Más de 40 fotos recuerdan el paso de Felipe VI como cadete por la AGA

El Archivo General estrena una galería que muestra cómo fue la formación del Rey en la academia de San Javier

LA VERDAD

MURCIA.

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:57

El Archivo General de la Región ha lanzado en su página web (archivogeneral.carm.es) una selección de reportajes fotográficos que recogen distintas etapas de la estancia del entonces príncipe Felipe en la Región durante su periodo de formación como cadete en la Academia General del Aire de San Javier (AGA).

Coincidiendo con el ingreso de la Princesa Leonor en la AGA, este organismo, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, recupera algunos momentos de la formación de su padre y de su estancia en la Región entre 1987 y 1988.

Entre las imágenes destacan la llegada de un joven don Felipe, con solo 19 años, a la Academia, el 2 de septiembre de 1987, ante la expectación de los periodistas; su primera práctica de vuelo como piloto acompañado por su tutor e instructor, el capitán Guillermo Quintanilla; con sus compañeros en clases de aeronáutica y pasando revista; o sus entrenamientos al aire libre en distintas modalidades de atletismo.

También muestran una visita al santuario de la Fuensanta, junto al que fuera obispo de la Diócesis de Cartagena, Javier Azagra, y al entonces presidente de la Comunidad, Carlos Collado, recibido entre el fervor popular; su visita el 5 de junio de 1988 al palacio de San Esteban para presidir un Consejo de Gobierno; y la entrega de despachos al concluir el periodo de formación de su promoción, el 14 de julio de 1988.

La galería, titulada 'Felipe de Borbón. Destino San Javier (1987-1988)', está compuesta por 42 instantáneas de varios fondos del Archivo General; de los fotoperiodistas Ángel Martínez Requiel y Tomás Lorente; y de la colección de Presidencia de la Comunidad.

