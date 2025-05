Fortaleza Sound rinde homenaje a músicos de la Región en un mural

LA VERDAD Martes, 13 de mayo 2025, 21:19 Comenta Compartir

El festival Fortaleza Sound de Lorca presentó este martes en Murcia un enorme mural elaborado por el artista urbano Keoni VGN en el que recoge la imagen de más de una veintena de artistas que han marcado el poderío musical de la Región de Murcia en el último siglo. Quedan retratados en este homenaje del festival a la músicos los componentes de M Clan, la cantante Kuve, el grupo murciano Second, Ruth Lorenzo, Funambulista, Muerdo, Varry Brava [oriolanos, muy vinculados a la Región de Murcia], Viva Suecia y Lady Ma Belle, entre otros. El mural se encuentra ubicado en la calle San Martín de Porres con la plaza de la Universidad, frente a Íberos. A la inauguración asistieron este martes representantes de estos grupos y del sector de la música, así como el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, entre otros.

Este 2025 el cartel del Fortaleza Sound cuenta con Love of Lesbian, Temples, La La Love You, Shinova, Miss Caffeina, Neverland Bari, Cycle, We Are Not Djs, Veintiuno, Ladilla Rusa, embusteros, La Milagrosa y Alec López, Jere, Venturi, Sienna, Malva y más. El pasado año el cartel estuvo formado por los siguientes artistas: Vetusta Morla, Lori Meyers, León Benavente, Sexy Zebras, Amatria, Cariño, La Bien Querida, Delafé y las Flores Azules, Karavana, Glas, Levitants, Lady Ma Belle, Pipiolas, Madbel, Karlan, Kuve, Neuman, Niña Polaca, Los Invaders, Elyella, Second Djs y Ley Dj.

El Festival Fortaleza Sound surge en un contexto donde Lorca busca posicionarse como una 'ciudad de festivales', buscando parangonarse con otros municipios de la Región de Murcia que ya gozan de renombre por sus festivales anuales, como Murcia y Cartagena. La inversión supera el millón de euros. El festival no es solo una apuesta por la música, sino por el impacto positivo y la dinamización económica de la ciudad, indican en su web.