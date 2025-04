El festival Fortaleza Sound anuncia su cartel por días

LA VERDAD Miércoles, 30 de abril 2025, 19:36 Comenta Compartir

El festival Fortaleza Sound, que celebrará su segunda edición en Lorca los días 20, 21 y 22 de junio, anunció este miércoles su cartel por días, así como la venta de entradas para cada una de las jornadas del evento. Estas tendrán un precio superreducido, según la propia organización, durante las primeras 48 horas o hasta agotar las existencias de este cupo.

Viernes 20 de junio

El primer día del festival, el 20 de junio, será la banda británica Temples la encargada de llenar el escenario. Ese mismo día actuarán también La La Love You, Miss Caffeina, Ladilla Rusa, Cala Vento, Los fresones rebeldes, Venturi, Vruto, Cycle y We are not Dj's.

Sábado 21 de junio

El segundo día ser el turno de Shinova, Fez, Veintiuno, Kuve, Embusteros, Neverland Bari, La Milagrosa, Lady Ma Belle, Jorge Second y Madbel Dj Set. El plato fuerte de esa jornada será la banda catalana Love of lesbian que llegará con su último trabajo, 'Ejército de salvación'.

Domingo 22 de junio

El último día serán Sienna, Jere, Malva, Julia Cry, Alec López, Nonte Perdido y Koni Dj los encargados de poner el broche de oro a la segunda edición del festival lorquino.

Temas

Lorca