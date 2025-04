La Filmoteca Regional 'Francisco Rabal' proyecta los videoclips más destacados de realizadores murcianos

LA VERDAD Martes, 29 de abril 2025, 18:58 Comenta Compartir

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' ha escogido 13 creaciones para incorporarlas a la muestra 'Filmoclip', que reúne a una selección de los videoclips más destacados realizados por creadores y productoras murcianas en los últimos 15 años, y que tendrá lugar mañana miércoles, a las 20:00 horas, en la sede de la Filmoteca, dependiente del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

A esta primera edición de 'Filmoclip' se han presentado 55 trabajos. La muestra se articula como un foro de encuentro, debate, creación, aprendizaje y difusión del talento audiovisual aplicado al mundo de la música. Mañana se podrá disfrutar de la proyección en pantalla grande de la selección de videoclips dentro del ciclo especial que realiza la Filmoteca regional en colaboración con el Warm Up Estrella de Levante.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «la convocatoria para presentar proyectos a la primera edición de 'Filmoclip' ha sido muy alta, con la recepción de 55 proyectos de gran calidad. Para llegar a la selección de 13 trabajos se han empelado criterios de coherencia narrativa audiovisual, originalidad y creatividad de la pieza, así como de la calidad técnica y del equipo producto, y el atractivo para el espectador».

Los proyectos seleccionados en la convocatoria de Filmoclip son 'Roll Up' de El Kamarote, realizado por Pablo José Pérez Fernández; 'Objetivo la tierra' de Bloude Polai, dirigido por Joaquín Castro; 'Dispara' de Bazar Asia, rodado por Mario Magaña; 'Tuve mi rato de fama' de Chema y los de Fiar, producido por Alejandro López y Jesús Sánchez; el video de Pepe Siscar para la canción 'Música para bailar sobre el agua' de Inazio; o el de Javier 'Aposta' Pérez para el tema 'Miel y miedo' de Mateo y DSSO.

La selección se completa con 'Ciberzombie' de Pichón dirigido por María De Valcárcel Lima; 'Bad day' de The Sand realizado por Paco Portero; 'Gato negro' de Sonia Nawri filmado por Miguel Lagar; 'Todo rosa' de Raya Diplomática realizado por El Cielo; la obra de Andrés Guevara López para 'Fantasmas' de Varry Brava; y la de Daniel de Andrés para 'Newcorner' de Noise Box.

A estas proyecciones se unen los videoclips ya seleccionados por Joaquín Sánchez Baillo como claves en la producción regional, y que se proyectarán añadiendo pequeños fragmentos con opiniones de sus realizadores, que son los siguientes: 'The Way You Make Me Feel' de Ruto Real con dirección de Carlos Saiz; 'Stephen Hawking' de Parade realizado por Chema García Ibarra; 'La Yo' de Neuman dirigido por Paloma Zapata; 'Un millón de dudas razonables' de Octubre dirigido por José Hortelano 'Diskolo'; 'Escucha pariente' de Perro dirigido por Gustavo R. Cuneo; 'Rodamos' de Second realizado por Javier Urosas y producido por Fina Martínez; 'Pesadilla rara' de Crudo Pimento realizado por Manuel García Otazo y 2112 producciones; y 'El milagro' de Viva Suecia dirigido por Nuria Gil (Ene Jean).

Además de la sesión 'Filmoclip' de este miércoles, el ICA ha programado un ciclo especial con el Warm Up Estrella de Levante como parte de la programación paralela del festival enmarcada en 'Somos Murcia'.

Hoy se proyectará a las 21:00 horas 'This is a film about the Black Keys' de Jeff Dupre, mañana será el turno de 'Filmoclip' (20.00 horas) y el jueves, a las 19:30 horas, será la sesión especial de '¿Qué he hecho yo para merecer esto!' de Pedro Almodóvar con la banda Ombligo interpretando las canciones del largometraje en directo.

El viernes, 2 de mayo, a las 20:30 horas, la Filmoteca ofrecerá 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' de C. Tangana. Al día siguiente, a las 19:15 horas, está programada 'La Joia: Bad Gyal' de David Camarero; y la programación concluirá el domingo con 'Blur: To the end' de Toby L., a las 20:00 horas.