Filmin estrena la miniserie 'Jódete Jorge', del cineasta murciano José Antonio Valera

Filmin estrena este viernes 20 de junio 'Jódete Jorge', una miniserie en clave de comedia romántica del cineasta murciano José Antonio Valera (Bullas, 1994), ... ganador del certamen CreaMurcia 2018 en la modalidad de Cortos y Documentales con 'Intenso. Confesión de amor teatralizada'. La producción, de tres capítulos de unos 20 minutos cada uno, es una coproducción de la productora de Valera, Perseide, y las de Eduardo Gallego Castellón y Pedro Serrano. 'Jódete Jorge' es uno de los 20 títulos LGTBIQ+ que Filmin ha elegido para sumarse a las reivindicaciones del mes del Orgullo con una campaña junto a Bob Pop, que pone voz al manifiesto audiovisual 'Seguimos aquí'.

José Antonio Valera, director de cine de Bullas, en la presentación en 'Sala X' de Madrid. Alba Carmona

Las vivencias del propio Valera en Malasaña (Madrid) colorean, con pinceladas de realismo mágico, la historia de Adri (Jaime Riba), un chico 'queer' que está en plena recuperación tras una ruptura amorosa, y su compañero de piso, 'hetero', Jorge (Eduardo de Rodas, que estudió en la ESAD de Murcia junto al director).

La trama principal desarrolla la tensión sexual entre ambos, y el director y guionista de Bullas también se adentra en el mundo 'dominatrix' con el personaje que interpreta Nerea Rodríguez, actriz y concursante de Operación Triunfo en 2017. «A una amiga que le encantaba el mundo de las 'dominatrix', del cuero, látex, látigos… Y me parecía un mundo superinteresante que pensaba que era una cosa muy americana, muy reducida», admite Valera.

Ampliar

A Valera, cuyo último proyecto rodado en la Región de Murcia fue 'Los chicos del mar', le gusta decir que en lo audiovisual esta historia no aporta nada. «Yo, que he ido al cine de Atalayas a ver comedias románticas con mi familia, echaba un poco en falta que no fueran heteronormativas», explica desde Madrid al teléfono unas horas antes del estreno.

La serie aborda, a través de la adicción al sexo del protagonista, las «relaciones líquidas» que promueven muchas de las aplicaciones de citas que usa el entorno del director, y «cómo eso les ha empezado a hacer sentir mal», hasta el punto de «deshumanizar» a los propios usuarios.

Cuenta la historia de Adri (Jaime Riba), un chico 'queer' que está en plena recuperación tras una ruptura amorosa, y su compañero de piso, 'hetero', Jorge

El centro de Madrid es otro de los protagonistas de la producción, rodada en los barrios de Malasaña, Chueca y Chamberí como escenarios. La música original está compuesta por el grupo de música de Eduardo de Rodas, y también por Mattin Lakunza y Fernando Augusto Andreo.

Este proyecto de Valera se suma a una larga nómina de producciones audiovisuales, tanto cortometrajes como largometrajes y miniseries, entre los que destacan 'Ya era hora' (2023) y 'El día del estreno OFF' (2021), también disponibles en Filmin.

Alba Carmona

La selección completa de títulos que refuerzan el Canal Queer de Filmin este Pride 2025 es la siguiente:

* Big Boys (Jack Rooke, 2021-2024). Ya disponible.

* Las reinas del drama (Alexis Langlois, 2024). Estreno: 20 de junio.

* Una perra andaluza (Pablo Tocino, 2024-). Ya disponible.

* Avant-Drag! (Fil Ieropoulos, 2023). Ya disponible.

* València, t'estime (Carlos Giménez, 2023). Ya disponible.

* El celuloide oculto (Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 1995). Ya disponible.

* Jódete Jorge (José Antonio Valera, 2025-). Estreno: 20 de junio.

* Love, Spells and All That (Ümit Ünal, 2020). Estreno: 27 de junio.

* Potato Dreams of America (Wes Hurley, 2021). Estreno: 27 de junio.

* Una película barata (Osama Chami, 2024). Estreno: 27 de junio.

* 15 Years (Yuval Hadadi, 2019). Estreno: 27 de junio.

* A Wake (Scott Boswell, 2019). Estreno: 27 de junio.

* We Will Never Die (Tor Iben, 2023). Estreno: 27 de junio.

* Lonesome (Craig Boreham, 2022). Estreno: 27 de junio.

* Almamula (Juan Sebastián Torales, 2023). Estreno: 27 de junio.

* El desafío de Sofía (Lillah Halla, 2023). Estreno: 27 de junio.

* Fuegos artificiales (Giuseppe Fiorello, 2023). Estreno: 27 de junio.

* Mutt (Vuk Lungulov-Klotz, 2023). Estreno: 1 de julio.