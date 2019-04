Festival taurino de la AECC: veinticinco años por una causa Rafaelillo, saluda al público tras su faena en el festival contra el cáncer del pasado año. / Nacho García / AGM La Condomina se abrirá de nuevo esta tarde a la solidaridad de los murcianos FRANCISCO OJADOS Murcia Domingo, 7 abril 2019, 11:45

El festival taurino a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de Murcia (AECC) cumple XXV años. Una efeméride que lleva a plantearse las claves del éxito de un festejo taurino y solidario que, desde su primera edición, ha ido calando hondo en la sociedad de la Región, y que se ha convertido en un referente dentro de los festivales de este tipo que se celebran en España. Para el empresario Ángel Bernal, quien desde la primera edición pone la plaza de toros y su gestión al servicio de la AECC para la organización del festival, el éxito se fundamenta en tres cimientos firmes: «El primero es que todo el mundo sabe dónde se van a invertir los beneficios del festival: a una buena causa como la de la AECC; otro, la labor que realizan las juntas locales de la Asociación, con muchos puntos de venta de entradas en toda la Región; y el tercero, que se ofrece un espectáculo para todos los gustos, al que acude un público distinto al que asiste a las corridas de la feria de septiembre, que se divierte y repite año tras año, incluso llegando a poner el cartel de 'no hay billetes' en varias ediciones». Bernal recuerda cómo fueron los inicios del festival: «El primero fue en 1995, cuando el Club Taurino pasaba por sus peores momentos económicos, y su presidente, Manolo González, llevaba desde varios años antes convenciéndome para organizar un festival con el que recaudar fondos. Tenía claro que además del Club, el festival debía tener un beneficiario como la AECC, y gracias al esfuerzo del entonces presidente de la junta provincial de la Asociación, José María Alcázar, y al propio Manolo, echó adelante el primer festival. A los tres años, ya toda la recaudación fue para la lucha contra el cáncer».

Desde la AECC, una persona importante en este festival ha sido Agustín Navarrete, quien ha liderado durante veinte años la entidad. Para Navarrete, «el verdadero artífice del festival es Ángel Bernal, que me lo facilitó todo. Durante mi gestión, no he tenido que preocupar de nada. No sabía los toreros que iban a venir hasta que Ángel presentaba el cartel, y mi misión se limitaba a informar a las juntas locales y entre todos intentar llenar la plaza».

EL FESTEJO Plaza de toros de Murcia, 7 de abril 18 horas Sergio Galán (rejoneador). Javier Conde. Rafaelillo. El Fandi. Miguel Ángel Perera. López Simón. José María Trigueros (novillero). Precios: Desde 18 euros (entrada general). Desde 12 para jubilados y niños.

En palabras de Navarrete, que durante su tiempo de gestión se ha granjeado la amistad de varios toreros, como El Cordobés, y bautizó este evento como el 'festival de la alegría', «no podemos imaginar el gran beneficio que el festival ha generado en la Región de Murcia». Y sobre esos beneficios, el actual presidente, Manuel Molina Boix, pone en valor el festival, que ha contribuido a aupar a la junta provincial de la AECC en Murcia como la cuarta de España que más recauda, detrás solo de Madrid, Barcelona y Valencia.

«Todo el mundo sabe que los beneficios del festival se van a invertir en una buena causa» Ángel Bernal

«Lo obtenido en el festival va a investigación, promover hábitos saludables y a ayuda psicológica» Manuel Molina Boix

«Es un privilegio y un orgullo torear en este festival» Rafaelillo

«El festival es una de las tres patas principales sobre las que se sustenta la Asociación. De lo obtenido en el festival, un alto porcentaje va destinado a proyectos de investigación; otra parte, a promover hábitos saludables entre la población, a la prevención y al diagnóstico precoz, realizando más de 60.000 mamografías; y otra parte, a la ayuda psicológica y social, tanto a los pacientes como a las familias», explica Molina respecto a unos servicios «muy valorados por los ciudadanos».

Muchos de ellos se prestan en la sede de moderna construcción que dispone la Asociación gracias, entre otros ingresos, a los del festival. En su incipiente etapa de presidente le sorprendió «el magnífico ambiente que se genera en torno al festival y la enorme generosidad de los toreros».

«Paseíllo especial»

Respecto a estos últimos, el murciano Rafaelillo, anunciado en este aniversario, define el festival de Murcia como «un caso inusual, único en España, al que se ha dotado de una gran categoría, fruto del trabajo desinteresado del empresario y de la AECC, que son el motor real. Los toreros somos una pieza más. En mi caso, es un orgullo y un privilegio poner mi granito de arena».

Lo dice Rafael, para quien «este festival despierta hondos sentimientos. Mi primer festival lo toreé en 2006, apenas diez días después del fallecimiento, por esta enfermedad, de mi hermano Joaquín, y no puedo describir lo que sentí». Aquel día, Rafael toreó con una fotografía de su hermano en el pecho. Hoy hará el paseíllo por decimosegunda vez en este festejo solidario: «Un paseíllo especial».

Insiste el diestro en que «la puerta grande de este festival debe ser para la empresa y para la AECC, que han obtenido unos resultados espectaculares, para los que faltarían palabras de elogio, como para la sociedad murciana por su solidaridad».