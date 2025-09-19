El Festival Molina Música Antigua recupera una misa perdida del compositor renacentista Francisco Guerrero La novena edición del certámen estará marcado por este descubrimiento, que se plasmará en un CD y en un posterior concierto en febrero

La novena edición del Festival Molina Música Antigua (MOMUA) será una cita con la cultura y el legado musical no solo de la Región de Murcia, sino del panorama nacional. Mª Ángeles Zapata, directora del Festival y DeMusica Ensemble, puso en marcha un proyecto de investigación que busca poner en valor el patrimonio musical, histórico y arquitectónico de este territorio, con la recuperación de una misa perdida de uno de los más importantes compositores del Renacimiento español, el burgalés Francisco Guerrero, que estaba compuesta para monjas de clausura. El objetivo es plasmarlo en un CD y en un concierto en la Iglesia de la Asunción de Molina de Segura el próximo mes de febrero.

Esta pieza polifónica del compositor del siglo XVI proviene del convento cisterciense de Santa Ana de Ávila, y gracias a la colaboración de David Mesquita, músico valenciano actualmente catedrático de contrapunto improvisado renacentista de la prestigiosa Schola Cantorum de Basilea (Suiza), se pudo recuperar una de las partes que se habían perdido, permitiendo en el marco del MOMUA interpretar la misa completa y ofrecer una cita inédita con esta composición del Renacimiento español. «Esta misa tiene la particularidad de estar compuesta en unas tesituras bastante agudas, con lo que cual nos da entender que estaba compuesta para ser interpretada por las monjas del convento», apuntó Mª Ángeles Zapata, que presentó este viernes la programación del MOMUA 2025.

Además de esta polifonía, el proyecto también rescata la música de los conventos femeninos de clausura de las órdenes dominicas y canonesas justinianas de la Región de Murcia que han sobrevivido al paso del tiempo, de los monasterios de Santa Ana y de la Madre de Dios, respectivamente, permitiendo en conjunto acercar unas músicas que durante siglos han permanecido ocultas para evocar estos sonidos de los siglos XVI y XVII de las capillas musicales de estos templos, rindiendo así homenaje a las monjas que desarrollaron su arte musical tras los muros y celosías de los monasterios.

«No solo hemos querido resaltar la rica herencia musical de los conventos femeninos de clausura, sino poner en valor las prácticas musicales de estas mujeres. Para el público también se abre una ventana al pasado, permitiendo que los sonidos que alguna vez llenaron estos espacios vuelvan a ser escuchados y apreciados», indicó la directora del MOMUA, adelantando que «este proyecto sorprenderá por la belleza de una música que hasta ahora sólo pudieron disfrutar las monjas en sus espacios de culto».

Por su parte, la concejala de Cultura, María Hernández, destacó que «para Molina de Segura es un orgullo que el MOMUA nos ofrezca un acontecimiento tan especial e inédito como la recuperación de esta misa de Francisco Guerrero». »Me parece fundamental que este proyecto también ponga en valor espacios patrimoniales como la Casa-Ermita de Carlos Soriano, porque el festival no solo recupera música olvidada, sino también rincones de nuestra historia que merecen ser redescubiertos. Desde este equipo de Gobierno, a través de la Concejalía de Cultura, seguimos apostando firmemente por la cultura y por encuentros musicales de este nivel, que sitúan a Molina de Segura en un lugar destacado dentro del panorama cultural», añadió.

Un disco grabado en Molina de Segura

En los meses de octubre, noviembre y diciembre comenzará la primera fase del proyecto en el marco del MOMUA: la grabación de un CD con esta música que se llevará a cabo en la Casa-Ermita de Carlos Soriano, uno de los lugares con importancia histórica del municipio situada en El Llano de Molina, que permitirá poner en valor tanto estos repertorios antiguos como los edificios con interés patrimonial de Molina de Segura. Para ello, DeMusica Ensemble contará con la colaboración de músicos instrumentistas más prestigiosos del panorama nacional e internacional, dedicados a la música antigua y a la reconstrucción de este tipo de repertorios, trabajando con los manuscritos originales. Todo esto se completará con un vídeo promocional del proyecto en el entorno de la Ermita y la noria.

Tras esto, en el mes de febrero, se interpretará la misa completa según en el rito romano antiguo, concretamente la Misa de la Purificación de la Virgen María o Fiesta de la Candelaria, uno de los rituales más antiguos de la Iglesia, intercalando canto llano de los monasterios murcianos y polifonía, contando con voces e instrumentos de viento, tal y como se hacía en la época.

La propuesta forma parte de un proyecto de investigación mayor llamado 'Los sonidos del silencio: Música en los claustros femeninos de clausura', que tiene como objetivo catalogar los archivos musicales de los conventos de clausura femeninos de la Región de Murcia. Avalado por el Museo de la Ciudad y el Ayuntamiento de Murcia, es uno de los muchos proyectos que lleva a cabo 'Engranajes. Mujeres y Patrimonio', donde colabora y forma parte DeMusica Ensemble, y que ha permitido plasmar el concierto que se realizó con la música encontrada en el Monasterio de Las Anas en un CD.