El festival de artes vivas RE/UTOPÍA transformará espacios urbanos y rurales de Cehegín y Murcia La cita, del 22 al 25 de octubre, pone en valor el trabajo de artistas que exploran identidad, memoria, territorio y tradición desde perspectivas diversas

Unir territorios, artes y pensamiento. Con esta premisa vuelve a celebrarse el Festival de Artes Vivas RE/UTOPÍA, que en su edición de 2025 regresa bajo el lema RE/CONECTADAS del 22 al 25 de octubre en los municipios de Murcia y Cehegín. Durante cuatro días, espacios urbanos y rurales acogerán propuestas de artes vivas, música, artes visuales, 'performances' y mediación cultural, creadas por artistas que han pasado por las residencias RE/UTOPÍA durante 2024 y 2025. El acceso a todas las actividades es libre y gratuito hasta completar aforo. La programación completa, con horarios y artistas participantes, puede consultarse en la web oficial del festival (festivalreutopia.com)

Tal y como definen los organizadores, se trata de «un festival con identidad propia arraigada en la conexión territorial». Así, RE/UTOPÍA se distingue por su forma de trabajar: en lugar de un comisariado tradicional, se basa en procesos de trabajos temporales con artistas, fomentando el cuidado, la colaboración y el intercambio.

Para la organización, «el prefijo 'RE' atraviesa la programación como una declaración de intenciones: re/conectar con el territorio, re/pensar las formas de habitar la cultura y re/crear vínculos entre artistas y comunidades». Nada más y nada menos.

La atractiva e intensa programación del festival se despliega entre Murcia y Cehegín en espacios culturales, independientes y en el propio espacio público. En Murcia, las actividades comenzará en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia el día 22, un edificio que acogerá la conferencia inaugural con Zony Gómez como presentador del festival junto con artistas independientes y colaboradores como Aurora Rodríguez y Diego Lobenal. Por otro lado, el Centro Párraga se convertirá en el eje de talleres, exposiciones y 'performances'. También se suman espacios como Dinero Estudio, Rancho Rosa y Ambientador, que acogerán intervenciones de carácter experimental.

En el caso de Cehegín serán el Museo Arqueológico, Gorta, Espacio Interior y el Estudio de Santos Bastida los entornos que acogerán diferentes exposiciones, además de 'performances' y conciertos de Euphorikegit, Marlakeflow, La Yelo y Mireya Caray. En estos espacios habrá una barra de servicio de bebida y comida ofertada por los gigantes y cabezudos.

Además, la Plaza del Castillo será escenario de las mediaciones 'Bailar los vínculos' de Venerea (Itxa Sai y Sybila) y 'Prácticas incorrectas de la herencia' con Iver Zapata y AYE Cultura Social; el Mesoncico recibirá el recorrido performativo Free Tour de Onyx Unleashed; y el Túnel Vía Verde se convertirá en el escenario de la instalación sonora Ánimas de Chaki Medina.

En esta edición participan artistas como Alejandro Cerón , con su propuesta en Dinero Estudio; Héctor Fuertes con Devotion; Rafa Bodgar y Zony Gómez con Teorema Jacuzzi; Jorge García con Abrojo; Zony Gómez también con 'Ahora que es día'; Lorenzo Sandoval y Pedro André en Rancho Rosa junto a Joaquín Berenguel y Diego Lobenal; Iraxxdios con Marxxiana; Javi Moreno en clave de Epistemologíasáunicas; Iver Zapata con Éttupendo Delirio y su mediación con Aye Cultura Social. Tambien Lydia Galvín con 388km/h; Venerea (Itxa Sai y Sybila) con 'Bailar los vínculos'; y, en la parte musical y performativa, Euphorikegit y Marlakeflow, La Yelo, Mireya Caray, Onyx Unleashed y Chaki Medina.

Los objetivos del festival pasan por poner en valor el trabajo de artistas que exploran identidad, memoria, territorio y tradición desde perspectivas diversas, crear lazos entre comunidades artísticas y público, y favorecer la descentralización cultural conectando lo urbano con lo rural. El festival está impulsado por Nigredo Espacio a cargo de Zony Gómez con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, Acción Cultural Española, ICA, Facultad de Bellas Artes de la UMU, Centro Párraga, Dinero Estudio, Rancho Rosa, AYE Cultura Social, Bar Ocio y Gigantes y Cabezudos de Cehegín.