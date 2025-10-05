La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fermín Bocos estudió Medicina y Periodismo en Barcelona. En la imagen, en el Golfo de Nápoles, en un viaje a Italia. ALMUZARA
Escritor, viajero y periodista

Fermín Bocos: «En un viaje hay que cambiar de planes sobre la marcha si procede dejarse llevar por la llamada de lo desconocido»

Conversaciones de otoño ·

El autor de 'Cuando viajar era descubrir' estará el martes en el Aula de Cultura de LA VERDAD

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

La nueva temporada del Aula de Cultura de LA VERDAD, en colaboración con la Fundación Cajamurcia y la Fundación Vocento, arranca el próximo martes 7 ... de octubre con el periodista Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949), cuya voz y rostro marcaron una era en la radio y en la televisión. Pasa por encima de todo ello durante la entrevista telefónica, aunque dirigió los Servicios Informativos de la cadena COPE y también los de Radio Barcelona de la SER, en la que comandó y presentó 'Hora 25' y el 'Informativo de las 8'. Estuvo al frente del 'Telediario' y del Área Internacional de TVE, fue uno de los fundadores de Telemadrid y primer director de sus Servicios Informativos. También dirigió Radio Exterior de España y el informativo '24 Horas' de Radio Nacional. Por si fuera poco, fue editor y presentador en los informativos de Telecinco y del programa de CNN+ 'España a fondo', además de tertuliano de 'Protagonistas' y 'Gente Viajera', en Onda Cero, y columnista de la agencia de noticias OTR Press.

