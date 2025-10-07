La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fermín Bocos presenta su nueva novela en el Aula de Cultura de LA VERDAD

El periodista, que abre la nueva temporada, conversa con Manuel Madrid, jefe de Cultura del periódico

LA VERDAD

Martes, 7 de octubre 2025, 19:04

Comenta

La nueva temporada del Aula de Cultura de LA VERDAD, en colaboración con la Fundación Cajamurcia y la Fundación Vocento, arranca este martes 7 de octubre (19 horas, entrada libre, en la sede de Fundación Cajamurcia en Gran Vía 23 de Murcia) con el periodista Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949), cuya voz y rostro marcaron una era en la radio y en la televisión.

A Murcia, sin embargo, llega con su perfil de autor de éxito y con un nuevo libro, 'Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros' (Almuzara Sotavento, 2025), coincidiendo con la Feria del Libro de Murcia. Este es el libro que dedica a tres periodistas amigos: Esther Eiros, Javier Reverte y Manu Leguineche.

