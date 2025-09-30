La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Cercas, escritor y académico de la RAE, en el último Festival de San Sebastián.

La Feria del Libro de Cartagena invita a Javier Cercas, Juan Gómez Jurado, Ilu Ros y Carlota Pérez-Reverte

Literatura ·

La 32ª edición del acontecimiento, que se celebrará 15 al 19 de octubre en la Plaza Juan XXIII, arrancará con el pregón del escritor cartagenero Diego Sánchez Aguilar, autor de novelas como 'Los que escuchan' y libros de relatos como 'Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino'

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:44

Cartagena volverá a reunir a reconocidos escritores regionales y nacionales en la 32ª edición de la Feria del Libro, que se celebrará del 15 al ... 19 de octubre en la Plaza Juan XXIII. Escritores como Javier Cercas, Juan Gómez Jurado, Ilu Ros, Inma Rubiales y el cantante Andrés Suárez participarán en el evento impulsado por el Ayuntamiento, que contará con actividades para todos los públicos. Toda la información detallada por días está disponible en www.feriadellibro.cartagena.es y en la guía adjunta a esta noticia.

