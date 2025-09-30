La Feria del Libro de Cartagena invita a Javier Cercas, Juan Gómez Jurado, Ilu Ros y Carlota Pérez-Reverte

Cartagena volverá a reunir a reconocidos escritores regionales y nacionales en la 32ª edición de la Feria del Libro, que se celebrará del 15 al ... 19 de octubre en la Plaza Juan XXIII. Escritores como Javier Cercas, Juan Gómez Jurado, Ilu Ros, Inma Rubiales y el cantante Andrés Suárez participarán en el evento impulsado por el Ayuntamiento, que contará con actividades para todos los públicos. Toda la información detallada por días está disponible en www.feriadellibro.cartagena.es y en la guía adjunta a esta noticia.

La nueva edición ha sido presentada este martes 30 de septiembre en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy por el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes; quien ha estado acompañado por el director general de Patrimonio Cultural de la Región, Patricio Sánchez; la presidenta de UNICEF de la Región de Murcia, Carolina Olivares; así como técnicos municipales y otros organizadores de la feria.

«La recuperación de la Feria hace apenas unos años marcó, sin duda, uno de los hitos del nuevo impulso cultural que hemos querido dar a Cartagena» Ignacio Jáudenes Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena

«La Feria del Libro ya se ha consolidado como un referente en nuestro municipio. Por ella, miles de personas pasean por sus casetas a curiosear y a comprar alguna novela, algún cómic o algún ensayo», explicó el edil. De esta manera, «la recuperación de la Feria hace apenas unos años marcó, sin duda, uno de los hitos del nuevo impulso cultural que hemos querido dar a Cartagena».

Presentación de la Feria del Libro de Cartagena, este martes. Pablo Sánchez / AGM

Bajo el lema '¿Qué es leer para ti?', la feria invita este año a descubrir la lectura como una experiencia única y personal. Para ello, el recinto contará con más de 30 casetas en las que se darán cita editoriales, librerías y autores, con actividades paralelas pensadas para todos los públicos. De esta manera, durante todo el fin de semana se han organizado presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y propuestas dirigidas especialmente a los más jóvenes, con el objetivo de cultivar nuevos lectores.

Por la feria también pasarán Pepe Pérez Muelas, Antonio Parra Sanz, Eloy Moreno, Inma Rubiales, Luis Leante e Ignacio Borgoñós

En esta línea, Jáudenes ha definido el acto de leer como «una polifonía de sonidos que nace de la mano certera y de la mente imaginativa de un autor, que hace brotar en nosotros la risa, el llanto, el miedo, la alegría y siempre, siempre, siempre la felicidad».

Autores invitados

Traducido a más de treinta lenguas, Javier Cercas está considerado uno de los autores más influyentes de la narrativa contemporánea. Su obra incluye títulos como Soldados de Salamina, Anatomía de un instante o El impostor. El escritor estará en Cartagena el próximo 17 de octubre, a las 19.00 horas.

La ilustración también estará presente de la mano de Ilu Ros, quien visitará el evento el 16 de octubre, el mismo día que lo hará el cantante Andrés Suárez. Por la feria también pasarán Pepe Pérez Muelas, Carlota Pérez Reverte, Antonio Parra Sanz, Eloy Moreno, Juan Gómez Jurado, Inma Rubiales, Luis Leante e Ignacio Borgoñós, entre otros creadores.

La Feria del Libro de Cartagena está organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, que la recuperó en 2022, después de 13 años sin celebrarse. Cuenta con la colaboración del Gobierno de la Región de Murcia, la Fundación de Cartagena para la Enseñanza de la Lengua y Cultura Española (FUNCARELE), LA VERDAD y Unicef.