José Gaona Marco, en la plaza de toros de Murcia.

Fallece el veterinario José Gaona, que ejerció muchos años en la plaza de toros de Murcia

Tauromaquia ·

El funeral tendrá lugar este viernes 26 de septiembre, a las 11 horas, en la Capilla del Tanatorio de San Pedro del Pinatar. Posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio de Abanilla

Francisco Ojados

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:37

José Gaona Marco, miembro del Cuerpo de Veterinarios del Ministerio de Sanidad, fallecido este miércoles a los 74 años, ejerció su labor profesional en la Consejería de Sanidad. Persona muy querida por el mundo del toro de la Región de Murcia, durante muchos años fue el veterinario de la plaza de toros de Murcia, siendo uno de los principales exponentes de su profesión en nuestra tierra. Muy activo siempre, estuvo muy vinculado al Colegio Oficial de Veterinaria y durante su larga carrera fue recocido con multitud de premios y condecoraciones, entre ellas la mención de Colegiado Honorífico otorgado por sus compañeros.

En su actividad como asesor veterinario en la plaza de toros siempre fue cercano y atento con la prensa. Gran conocedor también fue un gran aficionado. Residía en San Pedro del Pinatar donde se despidió de la vida. El funeral tendrá lugar este viernes 26 de septiembre, a las 11 horas, en la Capilla del Tanatorio de San Pedro del Pinatar. Posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio de Abanilla.

Desde aquí nuestro recuerdo a quien nos acompañó muchas tardes de toros y nos enseñó parte de lo que hoy sabemos este animal. Nuestro pésame a su esposa, Mª Francisca Cabrera Sánchez y a su hija Ángela.

