Un experto analiza las implicaciones que tiene la irrupción de polvo subsahariano en la Región

Ya no hace falta mirar al cielo para saber si existe contaminación atmosférica sobre el suelo que pisamos. La tecnología permite saber en cada momento la calidad del aire que respiramos gracias a las estaciones de medición, once fijas y una móvil en la Región de Murcia. Así, desde la pantalla de nuestro 'smartphone' tenemos acceso directo a esos valiosos datos, que cada vez consultan más murcianos, especialmente cuando se anuncian episodios de mala calidad del aire causados por el polvo sahariano y el tráfico urbano. Además, estos episodios recurrentes han permitido a la ciudadanía tomar conciencia y conocer, por ejemplo, que existen en la Región contaminantes crónicos como las partículas PM10 y PM2,5, el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3).

Juan Pedro Montávez Gómez es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Murcia y, por tanto, una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de procesos atmosféricos, tanto desde el punto de vista físico (métodos numéricos) como desde el punto de vista puramente estadístico, basado a su vez en metodologías de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que hace posible el aprendizaje autónomo de las máquinas, sin necesidad de ser programadas expresamente para cada tarea. Esta herramienta permite desarrollar algoritmos y modelos capaces de analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y aprender de ellos.

Juan Pedro Montávez es el investigador responsable del Grupo de Modelización Atmosférica de la Universidad de Murcia. Entre sus últimos trabajos destacan precisamente los relacionados con el clima urbano, caracterizando el clima de las ciudades y los efectos de la contaminación sobre el clima urbano. Al mismo tiempo, el equipo que dirige colabora con instituciones publicas para el desarrollo de modelos de predicción (contaminación atmosférica, predicción meteorológica) y estudios de calidad del aire y climatológicos. Los resultados de estos estudios de impactos en el ambiente urbano en modelos climáticos han saltado a la palestra, especialmente en regiones como la murciana, con episodios de contaminación reiterados.

Juan Pedro Montávez, investigador responsable del Grupo de Modelización Atmosférica de la Universidad de Murcia.

El catedrático enumera las implicaciones que tiene la irrupción de polvo subsahariano en la Región de Murcia. Por un lado, «las intrusiones conllevan un aumento del material particulado en el aire, lo cual es perjudicial para la salud, aumentando los riesgos respiratorios y cardiovasculares, de ahí que sea necesario avisar con antelación para que los ciudadanos tomen las medidas oportunas, especialmente el hecho de evitar hacer deporte al aire libre». En otros casos, también se llama a tener prudencia al volante, pues al igual que la niebla, estas masas de aire cálido que arrastran polvo reducen la visibilidad, especialmente cuando vienen acompañadas de tormentas o los temidos reventones térmicos.

Desde el punto de vista energético, esas masas de polvo pueden hacer bajar el rendimiento de los sistemas solares, tanto los generadores de energía fotovoltaica como la térmica, pues disminuye la radiación solar que alcanza la superficie.

Al mismo tiempo, dependiendo de la situación meteorológica de ese momento, puede dar lugar a deposición seca o húmeda. En este último caso podrían aparecer las siempre incómodas lluvias de barro, con las consecuentes molestias que ello conlleva, especialmente relacionadas con la suciedad que causan.

En la agricultura, sin embargo, la irrupción de polvo subsahariano tiene por un lado perjuicios, pues puede obstruir los estomas de las hojas y dañar ciertos cultivos, pero, por otro, puede enriquecer los suelos aportando nutrientes como hierro, fósforo o calcio. Evidentemente, controlar la afección del polvo subsahariano no es posible al ser un fenómeno meteorológico natural. Sin embargo, el catedrático de la UMU sí cree necesario «tomar medidas para mitigar sus efectos principalmente sobre la salud a través de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía».

Ahora bien, la pregunta del millón sigue sin respuesta entre los científicos: ¿el aumento en la frecuencia de un fenómeno natural como la irrupción de polvo subsahariano está ligado al cambio climático? «No hay un consenso científico sobre este tema. Aunque algunos autores han buscado una relación entre los cambios en la circulación provocados por el cambio climático y el transporte de polvo, sus conclusiones aún no son aplicables a regiones concretas», asegura Montávez. «De cualquier forma, en nuestras latitudes sí que hay un consenso en la el aumento de la desertificación. Está asociada a la pérdida de cubierta vegetal y degradación de suelos que suele ir relacionado con unas mayores aportaciones locales a la contaminación por material particulado».

Evidentemente, la irrupción de este fenómeno natural en ciudades como Murcia hace que se eleven los niveles de contaminación por partículas sumándose a las de origen antrópico o incluso local. Sin embargo, no afecta a otros contaminantes. Existen alertas reguladas para avisar a la población cuando los niveles de calidad del aire superan los umbrales fijados a nivel europeo.

Una red de estaciones fijas repartidas por siete municipios

La red de calidad del aire en la Región de Murcia está integrada actualmente por once estaciones fijas y una móvil. Cuatro de estas estaciones fijas están ubicadas en La Aljorra, Alumbres, Valle de Escombreras y Mompeán (Cartagena), y el resto en Caravaca de la Cruz, Lorca, Alcantarilla, Jumilla, Molina de Segura y San Basilio y Ronda Sur (Murcia). La Consejería de Medio Ambiente ha acometido en los dos últimos años un proceso de renovación y mejora de la red que ha supuesto una inversión de 1.463.584 euros, de los que 401.198 se están aplicando en este 2025. En concreto, la red ha aumentado desde 2023 con la incorporación de tres nuevas estaciones en Molina de Segura, Ronda Sur y Jumilla, ya equipadas con analizadores y equipos de última generación, así como torres meteorológicas que monitorean variables como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, presión atmosférica y radiación solar.

Hay tres tipos de contaminantes. Por un lado los crónicos, integrados por las partículas PM10 y PM2,5, el ozono troposférico (O3) y el dióxido de nitrógeno (NO2); los provocados por causas naturales, donde se incluyen las intrusiones de polvo sahariano (causa frecuente de episodios de alta contaminación, afectando las concentraciones de partículas); y, por último los antropogénicos (el tráfico urbano es un factor clave en la contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas finas.

Trabajos sobre el cambio climático y las energías renovables

El grupo de investigadores que encabeza Juan Pedro Montávez ha trabajado en proyecciones de cambio climático tanto a nivel nacional como europeo, siguiendo en algunos casos los impactos del cambio climático en varios campos como inundaciones costeras, evolución de incendios, y futuro de las energías renovables. También han trabajado en reconstrucción del clima del pasado y cuentan con una linea de caracterización y predicción estacional tanto de sequías como de incendios. En otra linea trabajan en la evaluación de los recursos renovables (eólica y solar) y su complementariedad espacio-temporal. Por otro lado, cuentan con experiencia en la evaluación de riesgos naturales (climáticos) y están desarrollando una nueva línea que analiza los vínculos entre variabilidad climática, salud, contaminación y conflictos sociales con resultados muy prometedores.

Un sistema pionero para medir la calidad del aire

La página web de calidad del aire de la Comunidad Autónoma incluye desde este año datos del nivel de contaminantes de los 45 municipios de la Región, tanto a tiempo real como con 24 horas de antelación, gracias a un sistema desarrollado con inteligencia artificial (IA) por el grupo de investigación de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia (UMU), a instancias del Gobierno autonómico.

El Índice de Calidad del Aire Municipal (ICAM), un sistema «pionero» en España, representa la calidad del aire en cada municipio, en tiempo real y de forma independiente de la zona de calidad del aire a la que pertenezca y de su estación de calidad del aire de referencia. Hasta el pasado año solo se podían consultar datos regionales por zonas según la ubicación de las estaciones.

Los contaminantes de los que el sistema ofrece datos por municipios son dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas PM10 y PM2,5 y dióxido de azufre (SO2), y tanto la ciudadanía como los ayuntamientos pueden consultarlos en la web 'http://sinqlair.inf.um.es/ICA/MUNICIPAL/ICA-MUNICIPAL.html'.

Además de ofrecer datos precisos, la página establece rangos por colores en función de si la calidad del aire es buena (color azul), razonablemente buena (verde), regular (amarillo), desfavorable (rojo), muy desfavorable (granate) y extraordinariamente desfavorable (morado).

Permite a las distintas administraciones avanzar en la coordinación de medidas

También divide los grandes municipios en varias zonas, como es el caso de Murcia (que separa en Metropolitana y Sur); Lorca (centro, norte y sur) y Cartagena (ciudad y Escombreras).

El nuevo sistema permite a los ayuntamientos avanzar en la coordinación de medidas relacionadas con la calidad del aire junto a los responsables municipales y los del resto de consejerías.

Inteligencia artificial

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la inteligencia artificial y herramientas como los algoritmos de 'bosques aleatorios' para refinar y personalizar la estimación de la calidad del aire, teniendo en cuenta factores específicos como intrusiones de polvo sahariano o eventos meteorológicos adversos. Y, además, los investigadores también aplican métodos estadísticos que ajustan diferencias entre valores modelados y observados para la corrección de sesgos, mejorando la precisión de las proyecciones.

Con anterioridad, y fruto de la colaboración entre el Gobierno regional y la Universidad de Murcia, el grupo de investigación dirigido por Juan Pedro Montávez, elaboró para la Consejería el mapa de zonificación de la red regional para el control y vigilancia de calidad del aire, que hasta ahora era la principal herramienta de evaluación y medición de la calidad del aire. En la zonificación final se identificaron como áreas Murcia-Área Metropolitana, Campo de Cartagena-Mar Menor, Guadalentín, Altiplano, Noroeste, Vega baja Oriental y Costa Sur.